El médico que sabía de ti

Al doctor Pérez ibas poco. Y eso, más que una virtud, era una tranquilidad. No eres de los que aparecen en la consulta cada vez que algo molesta ni de los que necesitan que alguien con bata les confirme que siguen vivos. Vas cuando toca. Cuando algo no cuadra. Cuando el cuerpo dice una cosa rara que no se arregla sola. Y entonces él, en diez minutos y sin ruido, mira, escucha, y sabe. No solo lo que pone en la pantalla. Sabe.

Sabe que eres de los que minimizan. Que cuando dices «no es nada» hay que afinar el oído. Que la tensión se te dispara al sentarte y que basta con dejar pasar un minuto, hablar de cualquier cosa, para que vuelva a su sitio. Eso no está en ningún sitio. Eso se va haciendo. Visita a visita, año a año. Es el conocimiento que da el tiempo. El único que no cabe en una pantalla.

Un día te dicen que se ha jubilado. Con mucha amabilidad, que es como se dicen ahora las cosas importantes. Que tu nuevo médico es competente, encantador. Que no te preocupes. Y no te preocupas. Porque tampoco eres de los que se preocupan por esto. Hasta que vas. El médico nuevo es, en efecto, competente. Amable. Hace las preguntas correctas, sigue el protocolo, no se deja nada. Perfecto. Y completamente ajeno. No es un reproche. Es que te está viendo por primera vez, y se nota. Eres un expediente que se abre delante de él. No sabe cómo eres cuando estás bien, así que no puede medir cómo estás ahora. No sabe si exageras o te quedas corto. No tiene referencia. Tiene datos. Pero no tiene medida.

Sales a la calle con una incomodidad rara, pero te dices que es lo normal. Que ya irá encajando. Que estas cosas necesitan tiempo.

Vuelves otro día. Por otra cosa menor, casi por comprobar. Y entonces entiendes que no, que no hay rastro de la vez anterior más allá de lo escrito. Que tienes que volver a explicarte. Que todo empieza otra vez desde cero. La misma atención, la misma corrección, la misma distancia intacta.

Y es ahí. No en la primera visita, sino en la segunda, cuando se confirma. No es enfado, tampoco exactamente preocupación. Es descubrir que la red estaba, sí, pero ya no. No es nostalgia. Es otra cosa. Es darte cuenta de que ibas poco al médico, entre otras cosas, porque había alguien al otro lado que te tenía ubicado. Alguien que habría notado antes que tú que algo no iba bien. Y que ahora todo eso no se construye, se reinicia cada vez.

Me pregunto cuántas cosas así has ido perdiendo sin hacer ruido. Sin manifestaciones. Sin siquiera saber cuándo fue exactamente.

Así que un día vas al médico, y tienes que volver a explicarte.

Y eso, antes, no pasaba.

Mercedes Barona es periodista