Sin dignidad ni vergüenza

Hay gobiernos que nacen de la voluntad popular y otros que se sostienen sobre el miedo a perder el poder. El de la señora Guardiola pertenece, por desgracia, a la segunda estirpe, la de los ejecutivos que se construyen sobre la base de renuncias, cesiones y silencios incómodos. Extremadura asiste hoy al inicio de una legislatura marcada por la claudicación. La presidenta tomará posesión de su cargo esta tarde en el Anfiteatro Romano de Mérida. Toda una declaración de intenciones. Sin embargo conviene recordar, como escribió Miguel de Unamuno, que «vencer no es convencer». Y lo que define este momento político es una victoria que no logra sostenerse sobre la coherencia ni los principios.

Resulta evidente la distancia entre la Guardiola de 2023 y la de hoy. Aquella que reivindicaba el feminismo, defendía una visión humanista de la inmigración y proclamaba líneas rojas infranqueables, difícilmente reconocería a la que ha aceptado gobernar a cualquier precio, travestida con los postulados ideológicos de Vox. Una mutación que erosiona la credibilidad y debilita la confianza pública.

El acuerdo que sostiene este gobierno es una cesión sin ambages de valores y discurso. La normalización de planteamientos que señalan al diferente, que endurecen la mirada hacia quienes llegan buscando una oportunidad o que trivializan conquistas sociales, supone un retroceso preocupante. No es una cuestión menor, sino un giro que afecta a la identidad misma de Extremadura. Ha aceptado perseguir a niños y adolescentes que huyen de la hambruna y de las guerras que dictan los perversos de este mundo, como Trump o Netanyahu. Ha manoseado el feminismo hasta el esperpento, pretendiendo hacernos creer que Vox es un partido feminista. Ha firmado el fin de la concertación social, pretendiendo asfixiar a sindicatos y patronal, los pilares que defienden nuestra democracia y sociedad civil. Pero lo más doloroso es la traición a nuestra propia historia. Resulta paradójico que hoy se aplique una suerte de «prioridad nacional» que nos retrotrae a los tiempos más oscuros.

Resulta especialmente doloroso si se observa desde la memoria colectiva. Como retrató Raúl Guerra Garrido en Cacereño, esta tierra conoce bien lo que significa emigrar, ser “el otro”, buscar dignidad lejos del hogar. Miles de extremeños construyeron su futuro en otras regiones con esfuerzo y solidaridad. Hoy, sin embargo, corremos el riesgo de olvidar ese pasado, adoptando discursos que niegan a otros lo que un día reclamamos para nosotros.

A ello se suma la incertidumbre sobre decisiones que pueden tensionar principios básicos de nuestro marco constitucional, como la igualdad ante la ley o el acceso a servicios públicos esenciales. Gobernar es también preservar los equilibrios que sostienen el Estado de derecho y la convivencia.

En paralelo, la acción de gobierno sigue ofreciendo más interrogantes que resultados. La falta de avances en cuestiones como la vivienda o el desarrollo económico contrasta con la rapidez con la que se han asumido compromisos políticos de alto coste social. La señora Guardiola gobernará de manera legítima, sin duda. Pero lo hará bajo la sombra de un pacto que condiciona su autonomía y compromete su agenda política. Y lo hará, también, con la carga de haber priorizado el poder sobre el respeto a los intereses de esta tierra.

Extremadura merece algo más que eso. Merece un gobierno que no solo venza, sino que convenza. Que no solo ocupe el poder, sino que lo ejerza con dignidad, responsabilidad y respeto a su propia historia.

Piedad Álvarez es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura.