Extremadura gana

Han corrido ríos de tinta en las últimas semanas con informaciones, unas más acertadas que otras, sobre cuál iba a ser el futuro político de nuestra región, barajándose todo tipo de escenarios sobre una negociación que se ha desarrollado con discreción, sí, pero con el interés de poner a Extremadura por delante de todo.

Los extremeños fueron muy claros en las urnas, enviando tres mensajes a los que la política extremeña ha sabido dar respuesta: La continuidad de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, el entendimiento entre las fuerzas políticas y desterrar las políticas sanchistas que tanto daño están haciendo a nuestro país, y por tanto a Extremadura. Las mismas que están generando crispación y dinamitando todos los puentes de entendimiento en los que siempre se había asentado nuestra democracia.

El acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox, que garantiza la estabilidad institucional, y que refleja claramente los tres mandatos de la sociedad extremeña. Un pacto respaldado en las urnas por el 60% de los extremeños, y que va a consolidar el cambio emprendido por la presidenta María Guardiola en Extremadura en el año 2023 ,basado en un proyecto con una hoja de ruta: el crecimiento económico mediante la reducción de la presión fiscal y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Gobernar no es recaudar más, es gestionar mejor. Es generar oportunidades para seguir creando empleo, para que nuestras empresas sigan creciendo y nuestros jóvenes puedan emanciparse. También es eliminar burocracia y que nuestro campo sea cada vez más moderno y sostenible. Gobernar es apostar por nuestros servicios públicos; sanidad, dependencia, educación, y que sean una verdadera prioridad.

Pero nada de ello tiene sentido si no seguimos una Extremadura cohesionada, donde vivir en un pueblo sea una elección de éxito, no una condena de aislamiento. Igualdad, esa es el espíritu que impregna la acción política de María Guardiola; entre hombres y mujeres, entre lo rural y lo urbano, la igualdad entre todos los extremeños, independientemente de donde residan, de lo que piensen, de lo que sientan o de lo que voten. Y esa igualdad no es un discurso, es un hecho que ha quedado patente con el blindaje que ha hecho la presidenta María Guardiola de la igualdad, la diversidad y los derechos conquistados por las mujeres y el colectivo LGTBI.

Extremadura es una tierra que tiene hambre por comerse su futuro, sin que nadie nos corte las alas, ni nos marquen unos límites que estamos dispuestos a romper. Representamos un proyecto ambicioso de presente que quiere seguir mejorando el día a día de los extremeños pero, a la vez, un proyecto ambicioso de futuro, que está preparando a la próxima generación de extremeños para liderar el Siglo XXI.

Esa semana no empezó solo una legislatura, ni fue solo una investidura, si no que se abrió una nueva etapa de oportunidades para nuestra tierra con las que Extremadura Gana.

José Ángel Sánchez Juliá es diputado del Partido Popular de Extremadura. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Business Intelligence