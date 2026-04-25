Celebraciones y herencias

Ya va siendo un clásico, que se repite todos los años: la decepción que muchos sufrimos al ver el programa de la Feria del Libro de Cáceres, que además siempre se hace esperar hasta el último momento. Este año, por lo de que la ciudad es finalista para ser Capital Europea de la Cultura, esperábamos alguna grata sorpresa, pero no ha sido así. El único autor, digamos, de primera línea que viene, es Javier Cercas, que presenta el que por otra parte me parece uno de sus libros menos logrados, El loco de Dios en el fin del mundo, un poquillo tostón, y cuyo éxito de ventas solo se explica por haber coincidido, por desgracia, con el fallecimiento del Papa Francisco.

Para que se note quienes mandan en Cáceres, hemos tenido a autores tan significados políticamente como Isabel San Sebastián o Jaime de los Santos, diputado del PP por Madrid, y que hace poco dijo que los ministros de Sumar eran “poco aseados”. Resulta que también es novelista.

Como va siendo también habitual, lo que más vale la pena, en esta feria, lo aportan los autores locales, al fin y al cabo, hay muchos de valía por aquí.

Así, este lunes, a las 20.15, Javier Pérez Walias (Plasencia, 1960), presentará su último poemario, Que se detengan en ti mis ojos para siempre. Maestro del poema largo, este libro no se articula, como en otros suyos, en base a una imagen (Arrojar piedras, Insecto ámbar) sino de una actitud, la adversativa marcada por el “aunque”, que encabeza las tres principales partes del libro, en una resistencia frente a los males del mundo, para celebrar la vida, muchas veces en el entorno natural de losvalles del Jerte y del Ambroz. No es casual el homenaje a Claudio Rodríguez en el poema en tres tiempos “Celebración y vuelo”.

Por su parte, Concepción Andrada (Mérida, 1984) nos presenta, el miércoles a las 20 h.,

Escribir la herencia, una exploración en lo cotidiano que revela sus aristas, pues “el texto de la cocina se cristaliza en el texto del mundo”, siempre desde la rebeldía compartida (¨nos deleita la idea de no parecernos a ellos”) con aquella a la que llama, con término a la vez coloquial y tradicional de la lírica amorosa, “amiga” y de la que celebra “tu desnudo errante”. Aunque resida desde hace tiempo en Cáceres, toma el río de su ciudad natal como emblema en el poema que cierra el libro, “Habitar las nieblas o Guadianesca”.

Mario Martín Gijón es escritor