Esta semana Extremadura ha visto cómo después de seis meses de parálisis y bloqueo institucional por fin VOX y PP llegaban a un acuerdo de gobierno. Un acuerdo que no nos ha sorprendido a muchos pero sí nos ha avergonzado profundamente por el tufo racista y clasista que tiene. La claudicación, la humillación de la señora Guardiola ha sido total y más que pasar por el aro ha tenido que arrastrarse por debajo para poder seguir sentada en el sillón de presidenta.

Extremadura se ha convertido en el laboratorio donde PP y VOX quieren poner en marcha sus políticas de discriminación a la población extranjera creando una sociedad de ciudadanos de primera y de segunda. Aquellos que no se cansan de compartir en redes fotos yendo de procesiones se saltan el evangelio y acuerdan políticas que deshumanizan y que niegan los derechos más básicos a los que han venido a nuestro país huyendo del hambre, de la miseria, de la violencia o de la guerra. Es tan indignante esta falta de coherencia y este cinismo cuando estamos hablando de personas que tienen derechos independientemente de dónde hayan nacido.

Señalar la inmigración como problema en Extremadura es una falacia, la inmigración en nuestra tierra lejos de ser un problema es una solución ante la despoblación que vivimos. Gracias a la población migrante son muchos los sectores productivos que se mantienen en pie y generan economía y ahora a estos trabajadores se les va a decir que son ciudadanos de segunda categoría porque aunque trabajen y coticen aquí eso no es suficiente para poder optar a ayudas públicas o viviendas sociales.

Hablar de “prioridad nazi-onal” en el acceso a ayudas o servicios no solo introduce un criterio discriminatorio, sino que instala la sospecha permanente sobre quien viene de fuera. Es racista porque convierte el origen en un factor de exclusión. Es clasista porque golpea a quienes menos tienen, sean de aquí o de fuera, enfrentándolos entre sí mientras los verdaderos privilegios de los más privilegiados permanecen intactos. Y es profundamente irresponsable porque debilita la cohesión social en una comunidad que necesita justo lo contrario: solidaridad y justicia.

Cómo será de grave la cuestión que se han opuesto a ella desde Cáritas hasta señalados barones y baronesas del PP. Juanma Moreno Bonilla ha dicho directamente que aunque dependa de VOX no firmaría un acuerdo tan infame y la señora Ayuso también ha salido diciendo que esta discrimación es intolerable e ilegal. Pero a la señora Guardiola esto parece darle igual mientras ella pueda ser presidenta y cual emperatriz romana ha sido investida en el anfiteatro de Mérida mostrando lo fuera de la realidad que se encuentra quien ha arrastrado por el suelo la dignidad de Extremadura.

Frente a este acuerdo infame, habrá respuesta. Desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales y desde quienes defendemos una Extremadura abierta, vamos a estar enfrente. No con resignación, sino con determinación. Porque los derechos no se reparten por origen, y porque la dignidad no admite fronteras.

Está en juego el modelo de convivencia que queremos. Y ante eso, no cabe ambigüedad: o se está del lado de la igualdad, o se está legitimando la exclusión.

Irene de Miguel es portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea