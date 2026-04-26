De igual manera que no podemos imaginar al detective Sherlock Holmes sin el Doctor Watson, ni al superhéroe Batman sin Robin, ni a Bonnie sin Clyde, ni al Gordo sin el Flaco, ni a Don Quijote sin Sancho, ni al día sin la noche, ni a la aguja sin el hilo, ni a la llave sin la cerradura, ni al amor sin el odio, ni a la tempestad sin la calma, ni a aquel hombre sin aquella nariz a la que estaba pegado, ahora ya tampoco podemos separar al tapón de la botella de plástico.

Se han convertido en inseparables por la normativa de la Unión Europea (Directiva 2019/904), que entró en vigor en el mes de julio de 2024 para reducir la contaminación. Y ha sido la Empresa Coca-Cola la gran impulsora de la idea de la Comisión Europea de implementar el tapón unido a la botella hasta el final de sus días, como los matrimonios de antes. Por una mejor recogida de ambos al final y su posterior reciclaje, deben permanecer unidos todo el tiempo.

Y como a otras muchas cosas, no ha sido fácil acostumbrarnos. Todavía hoy, al oír que alguien abre una botella y tiene que quedarse con el tapón colgando y pegado a ella, también se oyen, al abrirla, algunas palabras malsonantes, casi cercanas a la blasfemia, mientras se intenta, en vano, arrancar el dichoso apéndice que alguien nos ha colocado allí sin pedir permiso. No aceptábamos, al principio, no poder desenroscar el tapón hasta el final y maldecíamos a quien había tenido la feliz idea de dejarlo ahí pegado.

Nos pasó algo parecido hasta acostumbrarnos a ponernos el cinturón al entrar en un coche. Nos encontrábamos a disgusto al sentarnos al volante y creíamos firmemente que no íbamos a poder acostumbrarnos nunca a conducir “atados”. Ahora, sin embargo, es lo primero que hacemos antes de poner en marcha nuestro vehículo, y, además, estamos absolutamente convencidos de las muchas ventajas que tiene utilizarlo cuando conducimos. Debemos, pues, concienciarnos de que nuestro planeta azul, que se ve tan bonito desde los alrededores de la luna, según las fotografías que han enviado los astronautas de Artemisa II, merece que lo respetemos y demos vida, reciclando, entre otras cosas, todas las botellas de plástico con sus tapones pegados a ellas.

Hay quien todavía afirma que le es imposible beber con el tapón enganchado a la botella porque el dichoso tapón le tapa la nariz. Pero es fácil. Es cuestión de maña. Basta con desenroscarlo y colocar el tapón, al llevar la botella a la boca, bien a la parte derecha o izquierda de la comisura de los labios, para dejar el tapón sin que obstruya la nariz en la parte de arriba, ni la barbilla en la de abajo.

Sin duda, es un invento curioso para dejar de ver tapones de plástico formando parte de una basura que tarda demasiado tiempo en desaparecer de nuestro planeta. Recuerdo las numerosas campañas que se han llevado a cabo anteriormente para la recolección de tapones desperdigados por nuestras calles, campos y plazas. Se recogían y se almacenaban en contenedores en los institutos, colegios y supermercados. Aquellas recogidas de tapones se transformaban en fondos para causas sociales, y servían para ayudar a niños con enfermedades raras y graves. Y, aunque al principio funcionaba la solidaridad, tardaban luego bastante tiempo en llenarse aquellos contenedores, algunos con forma de corazón. Y, aunque las llamadas a todos, para luchar por causas justas en pro de la limpieza de nuestro planeta conmueve y mueve, sin duda alguna, pienso que la mejor manera de no tirar un tapón de plástico, para luego tener que recogerlo, es que venga bien agarrado a su botella.

Ramón Gómez Pesado es exdirector del instituto Ágora