Porque amamos a Pablo Guerrero

Manuel Cañada ha publicado el libro ‘Porque amamos el fuego’ (editorial El Viejo Topo), una suerte de biografía y conversación con el «poeta-esencia, maestro de dignidad, surtidor de esperanza», que se convierte en un homenaje nacido de la amistad sincera y, con toda seguridad, de la admiración mutua. El compromiso político y social de Manuel Cañada es de sobra conocido por todos. Gracias a ese tamiz el resultado es una obra a la misma altura de la gigantesca figura del poeta que, además, cantaba. Estoy convencido de que si, en vez de nacer en Esparragosa de Lares, Pablo Guerrero (o Luis Pastor) hubiera nacido en Londres o New York la difusión de su obra y su reconocimiento hubieran sido mayores. Pero tuvo la suerte de nacer en Extremadura y, aunque eso ha sido muy positivo para los extremeños, le ha restado reconocimientos.

En la conversación que vertebra la obra surge la idea de que Pablo es un ‘lobo sin dueño’. Una canción suya homónima tiene como estribillo «el poderoso teme a los lobos sin dueño». Desde ese prisma Pablo ha podido «ponerse de parte del lobo donde encuentro yo la almendra de toda su poesía, de todo su arte y novedad. Porque en un mundo que tiene por ley y por consigna mirar con ojos de borrego, la revolución no puede consistir sino en ponerse de parte del lobo. Y no un lobo cualquiera. Un lobo sin dueño», explica Cañada.

A lo largo de su trayectoria como creador, Pablo Guerrero ha encarnado distintas formas de rebeldía contra la sociedad burguesa que ahora fracasa. Al comienzo, sus canciones eran un homenaje al campesinado, a la Extremadura bajo el yugo de los señoritos o los absentistas, y a la herida de la emigración. Después fue una gran voz para la esperanza de un país que ansiaba un cambio («Tiene que llover a cántaros», decía) además de poner negro sobre blanco «la tela de araña del consumismo, el sinsentido del capitalismo y de la vida burocrática, las mil formas, cada vez más sofisticadas de tenernos atados». Finalmente, Pablo Guerrero fue un pionero del tecno-indie. Creo que ‘Porque amamos el fuego’ es un libro, sobre todo, necesario para descubrir la dimensión ciclópea de la obra poética y musical de Pablo Guerrero, a quien amamos por encima de todas las cosas.