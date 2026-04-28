Va de soi, con perdón

Tanto se ha referido María Guardiola, en sus discursos de investidura y toma de posesión, a la legalidad, el cumplimiento de la legalidad, la constitucionalidad, etcétera, que no ha sorprendido la afirmación de que su gobierno «jamás va a incumplir la ley». Como si fuera una novedad. O peor, un mérito político.

Lo propio de cualquier gobierno democrático es no incumplir la ley, es decir, cumplir las normas, no hacer de su cumplimiento una declaración de intenciones, un compromiso, como parece haber hecho Guardiola. Mi gobierno jamás va a incumplir la ley. Vaya, bueno es saberlo, porque nadie le ha preguntado si iba a hacerlo. Así que esto, más que una ‘excusa no pedida, acusación (o culpa) manifiesta’, solo puede ser una ‘conscientia mala manifesta’, o sea, una evidente mala conciencia. ¿La causa? Haberle aceptado a Vox la imposición de la «prioridad nacional» con el fin de poder ser presidenta. Con tal de.

Es verdad que ha sido precisamente para defender la legalidad del pacto entre el Partido Popular y Vox cuando Guardiola ha enfatizado que su gobierno «jamás va a incumplir la ley». Pero lo de la prioridad nacional no va a ser ningún problema porque Vox sabe que no puede hacer lo que pretende, sino solo prometer que lo hará si alcanza el poder del Estado. El problema es que la tentación vive en la legislatura y, como aconsejaba Wilde, la única forma de evitarla es caer en ella. De manera que Guardiola, por si acaso, ha defendido que las ayudas sociales y el control de la inmigración, que se cuentan como prioridad nacional, están «bajo el barniz del arraigo y la legalidad», que es la capa para evitar que se filtren acusaciones de inconstitucionalidad. Y, respecto a los derechos de los ciudadanos, ha insistido en que «no van a estar sometidos a ningún vaivén político», que es la forma de afirmar que la legalidad vigente es el límite infranqueable de su pacto con Vox, según sus ‘speechwriters’.

Y, para acabar, una curiosidad. Cuando dice que su gobierno «jamás va a incumplir la ley», ¿hay que pensar que Guardiola lo considera un mérito político? Esto es, que el respeto a las normas es un mérito político. Es sorprendente que parezca tener la necesidad de prometer que cumplirá la ley como si fuera un compromiso extraordinario, cuando es un principio que en democracia ‘va de soi’, perdón, va de suyo.

Daniel Salgado es funcionario