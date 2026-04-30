Poli de guardería

En Cataluña han decidido que la convivencia escolar se mejora incorporando a las aulas, sí, también en Primaria, a agentes de la autoridad, pero sin autoridad. Una especie de oxímoron institucional, seguridad sin cuerpo, presencia sin función, uniforme sin verbo.

Hay decisiones que funcionan más como síntoma, no como solución. La llamada “presencia preventiva”, convenientemente aderezada con el célebre “sin funciones policiales”, no responde a ninguna lógica pedagógica reconocible. Responde, más bien, a la constatación de un fracaso que nadie quiere nombrar en voz alta.

No es el fracaso del alumnado, al que todo se le perdona, ni de los centros, a los que todo se les exige, y desde luego tampoco del profesorado, al que todo se le pide sin darle casi nada. Es el fracaso de un sistema que, tras años tensando sus costuras, decide externalizar lo que nunca debió abandonar, la gestión de la convivencia desde dentro, con recursos propios, con herramientas eficaces y con autoridad real. Esa palabra incómoda que se ha ido diluyendo entre protocolos, informes y un exceso de cautela que roza la parálisis.

Durante años el profesorado ha advertido del deterioro progresivo de sus condiciones de trabajo. Ratios elevadas, orientación insuficiente, burocracia en expansión, plantillas insuficientes, y, sobre todo, una alarmante falta de respaldo efectivo ante los conflictos. El aula se ha convertido en un espacio donde todo se negocia menos lo esencial. Donde corregir puede ser más arriesgado que callar. Donde el “no pasa nada” ha pasado a ser política no escrita.

Y en ese contexto aparece la solución estrella. Una figura difusa para un problema muy concreto. Y es que la convivencia no se vigila, se educa, se construye y se dota. Requiere planificación, equipos estables, criterios claros y respaldo institucional. Requiere, en suma, un sistema que no se esconda detrás de figuras simbólicas cuando toca asumir responsabilidades reales.

Además, hay un pequeño detalle, cuando una figura no tiene funciones claras, alguien termina asumiendo ese vacío. Y ese alguien, casualmente, ya estaba en el aula.

Perdonen la franqueza, pero esto no va de seguridad, va de renuncia. Renuncia a invertir donde importa. Renuncia a reforzar la autoridad docente más allá del discurso. Renuncia a sostener al profesorado cuando la situación se complica. Y, de paso, renuncia a explicar a las familias que educar también implica límites, consecuencias y responsabilidades compartidas.

El profesorado no necesita presencias ambiguas en los pasillos. Necesita respaldo, herramientas y condiciones dignas para ejercer. Necesita que la confianza en su criterio no sea retórica, sino norma. Y que esa norma se traduzca en decisiones que se noten, dentro y fuera del aula.

En el fondo, el mensaje que se desliza es que esto no es una solución; es una confesión. Confesar que se ha abandonado al docente en el delicado equilibrio entre educar y custodiar, que hemos confundido alumnado contento con contentar al alumnado obviando la excelencia y la calidad educativa, derechos con ausencia de deberes y prudencia con inacción.

Así que la pregunta no es si hacen falta policías en los centros. La pregunta es en qué momento decidimos que la escuela necesitaba vigilantes en lugar de reforzar a nuestros docentes. Y, sobre todo, cuándo aceptamos que el aula dejara de ser un espacio de autoridad pedagógica para convertirse en una guardería con uniforme.

Saturnino Acosta García Vicepresidente de ANPE Extremadura.