La mala educación

Hay algo profundamente inquietante en comprobar, curso tras curso, cómo un alumno puede llegar a acumular cerca de veinte partes de incidencia en dos trimestres sin que nada cambie. Redactar una amonestación paso por paso implica dejar desatendida al aula: abrir el programa -si funciona-, describir minuciosamente el o los hechos perjudiciales para la convivencia, facilitar toda la información al equipo directivo y a las familias. Cada vez es más común que esta tarea la hagamos en otro momento y no en el aula. Con frecuencia, desde casa.

Pero para qué firmar partes que se archivan y que se convertirán en estadísticas sin propuestas de solución. Mientras tanto, nos siguen insistiendo en la cancamurria del aprendizaje lúdico, la bajada de estándares y el regalo de aprobados para esquivar problemas. Elesfuerzo y la memoria se han quedado tan obsoletos que no estamos integrando sus bondades, ciegos por innovar. Sin embargo, lo que necesita una respuesta urgente es la mejora de un clima en los centros que varía demasiado según el grupo. Muchos docentes estamos manifestando que trabajamos con la tensión de soportar faltas de respeto continuas, tratando de sostener una convivencia que se deteriora poco a poco, sin que nadie se detenga a intervenir de verdad. A lo mejor es que no se sabe cómo, lo que es todavía más inquietante.

No es un secreto -aunque incomode señalarlo- que la mayoría de los famosos partes recaen sobre el sexo masculino. Simplificar y señalar no son el objetivo de estas líneas, pero sí observar de cerca las carencias en su gestión emocional y qué consecuencias acarrean las continuas disrupciones para el resto. Las charlas puntuales para la convivencia se quedan cortas. Cabe mencionar que las mujeres profesoras sufrimos bastante más sus insolencias. No se puede hablar de vocación sin implicar también al pacto que las familias deberían firmar con quienes, día a día, tratamos de enseñar y educar a sus hijos en el camino de la cultura, el saber estar y la paz.

¿Dónde están los recursos más allá del parte?, ¿y los equipos de apoyo? El profesorado sabe mejor que los gurús de la innovación cómo enseñar su materia, pero no debería ser nuestra competencia manejar a diario a los altamente conflictivos, alumnos que van a tirar por tierra nuestro trabajo, a ser un problema irresoluble, y que necesitan de otros especialistas con recursos para intentar reconducirles. El resto cada día pierde buena parte de su derecho al aprendizaje en pos del derecho a calentar la silla y la cabeza del docente del que ha dejado cristalino que no quiere estar ahí y que solo va a molestar -por decirlo suave-.

La educación ante los conflictos no puede ser solo un sistema que registra lo que falla a costa de la salud mental del docente agotado, tiene que ser, quizás, un espacio distinto al que puedan asistir estos alumnos frustrados en compañía de profesionales que cuenten con la formación para enseñarles que aún pueden-y deben- ser mejores. Antes de que sea demasiado tarde. n

Sheila Albalate es docente de Idiomas y técnica de Igualdad.