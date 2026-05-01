Ayer asistimos a la toma de posesión del nuevo gobierno en la región y hoy me sorprendo tarareando en voz baja aquella canción de Golpes Bajos que, con serena tristeza, repetía aquello de malos tiempos para la lírica. Y sí, todo apunta a que para Extremadura vienen malos tiempos. Malos tiempos para la alegría, para la calma, para la convivencia y para la igualdad. Malos tiempos, en definitiva, para la ciudadanía.

Extremadura ha vivido seis meses de bloqueo. Seis meses en los que la señora Guardiola ha estirado los plazos hasta el límite, sin ofrecer certezas a los extremeños y las extremeñas, sumiendo a la región en una parálisis institucional y política difícil de justificar.

Pero si el tiempo ha sido una rémora para la toma de decisiones cruciales, más preocupante aún es el resultado. El nuevo gobierno nace condicionado por un pacto entre el Partido Popular y Vox que marcará el rumbo de la legislatura. Un acuerdo que introduce en el corazón del Ejecutivo planteamientos que cuestionan consensos básicos en materia de derechos, convivencia e igualdad. Se criminaliza a las personas migrantes, se ponen en duda derechos conquistados y se debilita la cooperación, como si la solidaridad fuese prescindible. Y lo más inquietante es que esa hoja de ruta ha empezado a aplicarse incluso antes de que el propio gobierno definiera su estructura y estuvieran repartidos los sillones.

Hace seis meses, la Junta funcionaba sin Vox en el gobierno. Hoy, esa formación no solo forma parte de él, sino que lo hace con una vicepresidencia y dos consejerías de peso

La primera decisión conjunta de PP y Vox no ha sido reforzar los servicios públicos ni responder a los problemas reales de la gente. Ha sido limitar el control parlamentario, reduciendo el número de preguntas que los grupos de la oposición pueden formular en plenos y comisiones. Se apela a la proporcionalidad, pero en la práctica supone menos fiscalización al gobierno, menos transparencia y menos voz. Y cuando se reduce la voz de la oposición, se debilita la democracia y se estrecha la capacidad de la ciudadanía para ser escuchada.

A ello se suma la propia configuración del Ejecutivo. Hace seis meses, la Junta funcionaba sin Vox en el gobierno. Hoy, esa formación no solo forma parte de él, sino que lo hace con una vicepresidencia y dos consejerías de peso. Esa es la consecuencia directa de una estrategia fallida en la que la señora Guardiola convocó elecciones buscando una mayoría absoluta que no llegó. El resultado es un gobierno rehén de la ultraderecha y escorado hacia sus postulados.

No se trata de cuestionar la legitimidad de los acuerdos, sino de analizar sus efectos. Y esos efectos apuntan a un retroceso, a posiciones que han mostrado abiertamente su rechazo a avances sociales y un modelo de gobierno que comienza limitando el debate en lugar de ampliarlo.

Porque cuando el poder teme la palabra, la recorta. Cuando teme el debate, lo encorseta. Y cuando teme a la ciudadanía, reduce los espacios en los que puede hacerse oír. El resultado es menos democracia, menos derechos y menos Extremadura.

Este gobierno no transmite alegría, ni calma, ni estabilidad. Transmite incertidumbre. Y Extremadura no merece resignarse a tiempos oscuros y grises; merece un horizonte más amplio, más justo y más próspero que este.

Piedad Álvarez es portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura.