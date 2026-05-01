Vista larga, paso corto

Desde esta semana la estabilidad ha vuelto a Extremadura, o lo que es lo mismo, nuestra Región ya tiene el Gobierno que pidieron el 60% los extremeños el 21 de diciembre. La presidenta María Guardiola siempre lo ha dicho y el Partido Popular lo ha respaldado, el mandato el de las urnas hay que cumplirlo. Así que siguiendo esas directrices, 10 consejeros y una secretaria general, con rango de consejera, se han embarcado en la continuidad del proyecto de crecimiento de la presidenta Guardiola con el que Extremadura Gana.

No es el inicio, es la continuación de un soplo de prosperidad, de libertad y de avance que comenzó en julio de 2023. Desde entonces, con paso corto pero con la vista larga, se han fraguado los mejores datos para Extremadura.

Uno de los pilares fundamentales es haber conseguido salir del infierno fiscal al que nos tenía sometidos el PSOE Extremadura, con quienes estábamos condenados sufriendo los impuestos más altos y los sueldos más bajos del país. Ahora, nuestra comunidad ha reducido exponencialmente los impuestos, algo que se nota aún más durante estos días que nos toca pasar por Hacienda. Pero también se sigue con paso firme para alzarnos como región con los impuestos más bajos de España.

Otro de los pilares es el fortalecimiento de los servicios públicos en toda la región, mejorando nuestra sanidad, educación, dependencia…garantizando la igualdad de acceso de todos los extremeños.

Con estos dos pilares por bandera, en estos casi tres años, se ha conseguido reducir el paro llegando a mínimos históricos. Algo, que precisamente, hoy en el día del trabajador es necesario recordar. En Extremadura se sigue reduciendo el número de desempleados, una tendencia en nuestra región que ha hecho que en el último año los datos de paro se hayan reducido en 6.700 personas bajando a los 65.800 desempleados.

Durante esas décadas de asfixia socialista, para justificar su mala gestión, les pareció oportuno inventar el concepto “paro estructural” intentando hacer creer a los extremeños que era imposible bajar de los 70.000 parados. Una vez más, se equivocaron porque sí se puede y las políticas de la presidenta María Guardiola lo han demostrado. Igual que han conseguido que en un año haya 21.500 ocupados más.

Buenas políticas con vista larga y paso corto que dan como resultado el aumento de inversión empresarial, más empleo, más extremeños que desarrollan su proyecto laboral en nuestra tierra, jóvenes creando su proyecto de vida en sus pueblos, cerca de los suyos sin tener que hacer las maletas para buscarse un futuro mejor.

El futuro está en Extremadura, el crecimiento y el avance está aquí, y continúa de la mano de un nuevo Gobierno conformado por la experiencia y el buen hacer de quienes tienen una amplia experiencia política y profesional en sus materias.

Extremadura está de enhorabuena. Extremadura está creciendo. Extremadura está ganando y esa tendencia que comenzó en julio de 2023 continúa con vista larga y paso corto.

José Ángel Sánchez Juliá es diputado del Partido Popular de Extremadura. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Business Intelligence