Los que callan

Andan algunos en Cáceres, empezando por su alcalde, en pie de guerra por haber sido incluida la Cruz de los Caídos en el catálogo de símbolos contrario a la Ley de Memoria Democrática y que, por tanto, en algún momento, habrá que retirar. “La Cruz no se toca”, ha proclamado con gesto de cruzado el alcalde, suscribiendo un lema que Vox lleva agitando desde hace años.

Como en otros asuntos, solo se oye a los que se oponen a la medida, y los que están a favor callan, encogidos, no los vayan a colmar de insultos. Aunque, bajo el anonimato de los comentarios, se percibe que hay muchos que están a favor de que por fin se retire ese signo tan fúnebre y que, aunque sirva de punto ineludible de referencia, ha dado desde siempre a Cáceres un aire tétrico y, para los que venían de fuera, de aferrada a la época más sórdida de nuestra historia. Recuerdo en mi época de estudiante a mi compañero de piso y amigo Andoni (nacido en Baracaldo como hijo de emigrantes de Don Benito, pero retornado a su pueblo) al que ese monumento escocía la vista. Porque, por mucho que lo hayan querido resignificar, esa cruz viene de donde viene y, como ha recordado hace poco en un artículo Troy Nahumko, canadiense afincado en Cáceres y que sabe de nuestra ciudad más que la mayoría, antes de esa cruz había una fuente, la Fuente del Lápiz, conocida como La Palmatoria, edificada durante la Segunda República, y que en 1937 fue arrancada para elevar esa cruz de doce metros.

Algunos dicen que esa cruz es un símbolo cristiano: vaya, pero de un cristianismo que poco tiene que ver con Cristo y más bien con el del Gran Inquisidor que, en la famosa parábola de Dostoievski, encarcela a Jesús cuando este regresa, para que no moleste. Como seguramente haría también monseñor Argüello.

Me contaba el otro día una estudiante en prácticas en un colegio concertado que muchos chavales van con las pulseritas de Vox y repiten las consignas de influencers tan descerebrados como el musculoso Llados. Pero aclaró que “los que callan, se ve que no piensan así”. El otro día, al tratar sobre la guerra civil, una muchacha, en un admirable ejercicio de valentía, contó cómo a su bisabuelo, médico y republicano, los franquistas lo encarcelaron y arruinaron. Sus compañeros se quedaron mudos, impresionados. Me hubiera encantado presenciar la escena. Los que callan, alguna vez, deberían hablar.

Mario Martín Gijón es escritor