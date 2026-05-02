Civilización.

Tendemos, en este mundo algo desordenado y en este tiempo ciertamente frenético en que nos ha tocado vivir, a la simplificación, a la generalización y a la superficialidad. Se matiza cada vez menos. La prisa emborrona o distorsiona la mirada. Los titulares confunden o se convierten en meros anuncios o reclamos. Y parece que hay que tener necesariamente una opinión urgente sobre cualquier asunto. Y no cualquier opinión, sino una claramente definida y coincidente con lo planteado por alguno de los bandos.

Pero la vida es mucho más compleja, porque los seres humanos así lo somos también. Aunque socialmente se nos trate de forzar a ello, no siempre podemos encontrar un encaje en ese molde en el que algunos pretenden que nos insertemos. Existen tantos modos de contemplar la realidad como personas. No siempre somos perfectamente coherentes, sino más bien contradictorios. No todos tenemos que estar de acuerdo con que la última tendencia o moda sea la más aceptable, certera, útil o sana. Y no debería atemorizarse a nadie con el miedo a señalamientos o acusaciones de falta de modernidad, de inadaptación, de anacronismo o extemporaneidad.

Las expresiones de amabilidad, delicadeza, cuidado, respeto e inocencia, por más que traten de desmentírnoslo, seguirán siendo elementos, actitudes o maneras encomiables, admirables, bondadosas, enriquecedoras y saludables. Y, aunque en determinados ámbitos y espacios de la realidad, proliferen, se promulguen y hasta aplaudan la bastedad, la zafiedad, lo embrutecedor y lo chabacano, no hay que olvidar nunca que siempre hay lugares, personas y momentos que revelan el área más primorosa de lo que nos convierte en una especie única. Es todo un desafío a día de hoy, pero no deberíamos permitir que la sobreexposición a estímulos, el bombardeo de luz, color, sonido y movimiento, que turban y saturan los sentidos, y la depreciación de valores que nos elevan, configuren el ecosistema en que van a crecer las próximas generaciones.

Porque corremos el serio riesgo de que la pulsión someta a la emoción y al pensamiento, y de que, así, la civilización, que tantos milenios costó construir, acabe retrocediendo a épocas en las que apenas existían diferencias entre nuestros ancestros más remotos y las bestias más salvajes del mundo animal.

Antonio Galván González es diplomado en Magisterio