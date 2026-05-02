Un primero de mayo más reivindicativo que nunca

Ayer fue 1 de mayo, un día muy significativo para la clase trabajadora. Un día de reivindicación, de salir a las calles a exigir seguir avanzando en derechos y demostrar que la clase trabajadora es el motor de nuestra sociedad. Es curioso que este primero de mayo, el propio consejero de empleo haya pensado que la mejor idea para celebrar el día del trabajador fuera precisamente con una inauguración de una feria y obligando obviamente a las personas de su equipo y a las personas que participan en esa feria a trabajar, en vez de mantener ese día como día festivo para todos los trabajadores y trabajadoras. Y este es un ejemplo de lo que vamos a ver en el futuro gobierno de la señora Guardiola. Un gobierno que se salta todos los consensos que hasta ahora estaban en nuestra sociedad.

Esta semana hemos conocido la composición del nuevo y “flamante” ejecutivo. Ha habido más sorpresas de las que en un primer momento esperábamos, entre ellas una a destacar: vemos que las caras de los independientes, de las que tanto pecho sacaba la señora Guardiola en la pasada y ya lejana legislatura, han desaparecido. Es fácil observar que no tiene que ver tanto quizás con la labor realizada, como que con las circunstancias de que ante un gobierno infame con un acuerdo vergonzoso donde se pone en la diana a las personas migrantes que vienen a trabajar en este país y a hacerlo en los puestos de trabajo más precarizados y sin derechos, no cualquier persona independiente está dispuesto a dar la cara y defender lo indefendible, un acuerdo de gobierno que se sustenta en dos palabras incompresibles e incompatibles con nuestra democracia: “prioridad nazi-onal”.

Con lo cual la señora Guardiola ha tenido que tirar del núcleo duro del partido y lo que vamos a ver es un gobierno de bullies, un gobierno que estará más interesado en defender a la señora Guardiola de los ataques de la oposición y de los propios compañeros de gobierno, que verdaderamente un gobierno que quiera ponerse a trabajar por solucionar los problemas de la gente.

Así que sí en este primero de mayo tenemos mucho que reivindicar por la clase trabajadora en general y en especial por la clase trabajadora que viene de fuera para buscar un futuro mejor y que en muchos casos hace lo que nadie quiere o puede. Una clase trabajadora que va a ver cómo desde las propias instituciones se les apunta, señala y criminaliza.

Decía esta semana muy irónicamente la actriz Candela Peña en un programa de máxima audiencia que le quería dar gracias a todas la señoras excepto a un tipo muy concreto, a aquellas que tenían a otra señora trabajando por 6 euros la hora y que además no quería que obtuviera la regularización, “esto no es política, es sentido común” decía entre aplausos. Yo también aplaudo esas palabras en un momento en el que parece que el sentido común se ha perdido por completo y lavamos la cara de lo que siempre hemos considerado como racismo y xenofobia, porque lo pinten como lo pinten, lo tapen como lo tapen, lo maquillen como lo maquillen lo de la “prioridad nazi-onal” es eso y nada más que eso.

Así que sí, por todo esto y por mucho más, este primero de mayo es más reivindicativo que nunca.

Irene de Miguel es portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea