Gobernar Extremadura después del bloqueo

Extremadura abre una nueva etapa política después de meses de incertidumbre. El gobierno de María Guardiola arranca con una coalición PP-Vox que promete estabilidad, pero que deberá demostrarla pronto: en los presupuestos de 2026, la gestión diaria y la convivencia interna. La toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura este pasado viernes en la sede de la Presidencia pone fin a seis meses de bloqueo político y permite que la legislatura empiece de verdad. No es poco en una comunidad que necesita presupuestos, certezas administrativas y una agenda clara para dar solución a sus problemas endémicos: empleo, sanidad, educación, vivienda, campo, industria y cohesión territorial.

María Guardiola ha presentado este Ejecutivo como el gobierno "de los hechos frente a las palabras". La frase marca una intención clara de la presidenta, pero también fija una vara de medir. A partir de ahora, la jefa del Ejecutivo no será juzgada por la dificultad de la negociación, sino por la capacidad de convertir el pacto que ha alcanzado con los de Abascal en una gestión útil para los extremeños.

El nuevo gobierno tendrá diez consejerías y dos vicepresidencias "a la misma altura". Abel Bautista, del PP, asumirá la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias. Óscar Fernández Calle, de Vox, será vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia.

El reparto muestra un equilibrio calculado. Guardiola conserva en manos del PP las áreas que vertebran el mando político y presupuestario: Hacienda, portavocía, coordinación, Economía, Salud, Educación, Cultura, Industria e Infraestructuras. Vox entra en la sala de máquinas con dos carteras de gran carga política: Servicios Sociales y Familia, y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Elena Manzano continuará en Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, además de mantener la portavocía. Mercedes Morán pasa a Industria, Energía, Ciencia y Territorio. Guillermo Santamaría seguirá en Economía, Empleo y Transformación Digital. Sara García Espada se mantiene en Salud y Dependencia. Juan José García, de Vox, dirigirá Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Laureano León asume Cultura, Turismo y Deportes. Sandra Valencia se encargará de Educación y Formación Profesional. Francisco José Ramírez dirigirá Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

El primer examen

El primer examen será el presupuesto autonómico de 2026. No habrá margen para demasiada retórica. Las cuentas deberán demostrar si el nuevo Ejecutivo tiene una hoja de ruta compartida o si el acuerdo de gobierno fue solo una salida al bloqueo. La Junta quiere aprobarlas cuanto antes y parte de la referencia del proyecto anterior, cifrado en 8.657 millones de euros.

En ese documento se jugará buena parte de la credibilidad inicial del gabinete. Las rebajas fiscales pactadas con Vox, las medidas de natalidad, vivienda y sucesiones, el margen de gasto público y la financiación de servicios esenciales obligarán a Manzano a hacer encaje fino. Bajar impuestos, sostener ingresos y reforzar servicios públicos puede ser una ecuación posible, pero no automática.

La presencia de Vox cambia, indudablemente, la naturaleza política del gobierno. Hasta ahora podía presionar desde fuera; ahora tendrá que administrar expedientes, negociar con funcionarios, responder a colectivos y asumir costes. Óscar Fernández y Juan José García llegan con un discurso de responsabilidad y servicio, pero la gestión suele moderar las consignas o dejar al descubierto sus límites.

Especialmente sensible será la vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Ahí estarán políticas que afectan a personas vulnerables, familias, infancia y tejido social. También lo será Agricultura, una cartera decisiva en una región donde el campo no es solo un sector económico, sino una forma de organización territorial. La PAC, los regadíos, Tierra de Barros, la ganadería, el medio natural y la caza exigirán algo más que mensajes de campaña.

Los frentes abiertos

El gobierno nace con frentes abiertos. Sandra Valencia llega a Educación con una comunidad docente pendiente de la homologación salarial, la carrera profesional, la burocracia y el desarrollo de la ley educativa extremeña. Sara García Espada conserva Sanidad y Dependencia, dos ámbitos donde los tiempos de espera, la falta de profesionales y la atención en el medio rural seguirán siendo una prueba constante.

Francisco José Ramírez asume Infraestructuras, Transporte y Vivienda en una comunidad extensa, dispersa y con déficits históricos de conectividad. En Extremadura, hablar de vivienda es hablar de jóvenes que se marchan, alquiler asequible, rehabilitación y acceso a financiación. Hablar de transporte es hablar de igualdad territorial.

Guardiola ha pedido unidad, cercanía y sensibilidad. También ha advertido contra los debates importados. Ese mensaje tiene sentido en una comunidad cansada de la incertidumbre, pero necesitará disciplina interna. La coalición no se medirá solo por el reparto de cargos, sino por su capacidad de evitar que las diferencias ideológicas paralicen la acción de gobierno.

El nuevo Ejecutivo nace con una oportunidad evidente: transformar el alivio del desbloqueo en estabilidad útil. Pero también con una advertencia: Extremadura no puede permitirse que la legislatura empiece mirando demasiado a Madrid, ni que los grandes debates nacionales tapen las urgencias regionales. El gobierno de los hechos tendrá que demostrarlo donde se demuestra siempre: en el presupuesto, en el DOE, en los consultorios, en las aulas, en las carreteras, en el campo y en los pueblos. Así debería gobernarse Extremadura después del bloqueo.