Cuando enseñar es un acto de justicia

En el año 1932, las Misiones Pedagógicas llegaron a Navas del Madroño. Lo hicieron encabezadas, entre otras figuras extraordinarias, por la filósofa María Zambrano, una de las grandes pensadoras del siglo XX. No vinieron solo a enseñar. Vinieron a reparar una injusticia histórica.

En aquella España profundamente desigual, el mundo rural vivía en condiciones de abandono estructural. Millones de personas estaban excluidas del acceso a la cultura, al conocimiento, al arte, al pensamiento. La cultura era un privilegio urbano. Las Misiones Pedagógicas rompieron ese muro. Llevaron bibliotecas, teatro, música, cine y educación itinerante a los pueblos más remotos. Pero, sobre todo, llevaron un mensaje poderoso: la cultura no pertenece a ningún lugar concreto. Pertenece a las personas.

Aquella educación itinerante fue una revolución silenciosa. No se trataba solo de enseñar a leer o de mostrar una obra de teatro. Se trataba de reconocer la dignidad de quienes habían sido invisibles durante generaciones. De decirles que también formaban parte del mundo.

Memoria escondida

Alguien en Navas del Madroño entendió entonces el valor de aquello que estaba ocurriendo. Tanto que, en los primeros momentos de la Guerra Civil, cuando la cultura, la educación y el pensamiento fueron perseguidos, parte de aquel material fue escondido, tapiado en el Colegio Público Nuestra Señora de la O, para evitar su destrucción. Durante décadas permaneció oculto, protegido por la conciencia anónima de quien supo que aquello no era solo material educativo. Era memoria. Era dignidad. Era futuro.

Cuando ese material fue descubierto muchos años después, no solo apareció un conjunto de objetos históricos. Apareció una verdad más profunda: que hubo un tiempo en que el conocimiento viajó hasta aquí porque alguien creyó que este lugar también importaba.

El mismo desafío

Casi un siglo después, el desafío sigue siendo el mismo, aunque las formas hayan cambiado.

Hoy seguimos viviendo en un mundo donde la cultura continúa concentrándose en los grandes núcleos urbanos. Donde el mundo rural lucha contra el olvido, contra la despoblación, contra la sensación de que el futuro siempre sucede en otro lugar. Y más allá de nuestras fronteras, millones de personas siguen sin acceso real al conocimiento, a la educación, a la cultura.

La brecha ya no es solo entre lo urbano y lo rural. Es también entre el mundo desarrollado y el mundo empobrecido. Entre quienes tienen acceso al conocimiento y quienes siguen esperando su oportunidad.

Por eso, recuperar hoy el espíritu de las Misiones Pedagógicas no es un ejercicio de nostalgia. Es una necesidad.

Escuelas Viajeras

El Ayuntamiento de Navas del Madroño ha creado e impulsado el primer Centro Nacional de las Escuelas Viajeras, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Gobierno de España, recuperando el espíritu de aquellas Misiones Pedagógicas y adaptándolo al siglo XXI.

Este Centro Nacional no es un museo del pasado. Es una herramienta para el futuro. Visitar el Centro de Interpretación existente en Navas del Madroño, es sentir una emoción difícil de explicar, pero que te conecta con todo lo humano que anida en el concepto Cultura, en la definición de Educación.

A través de la web ‘escuelasviajeras.com’ se ha creado una escuela virtual que permite que cualquier persona, desde cualquier lugar, pueda acceder a contenidos educativos, conocer la historia de las Misiones Pedagógicas y formar parte de una nueva comunidad de aprendizaje. Se ha creado también la primera Red de Embajadores y Embajadoras de las Escuelas Viajeras, personas comprometidas con la difusión de este legado y con la convicción de que la cultura debe seguir viajando. Con un canal de whatsapp que se puede seguir por cualquier persona y donde encontraran vídeos, podcasts y material formativo.

Cultura contra despoblación

La despoblación no es solo una cuestión demográfica. Es una cuestión cultural. Los territorios se vacían cuando pierden oportunidades, cuando pierden proyectos, cuando pierden autoestima. Pero también cuando pierden su capacidad de generar cultura, de generar conocimiento, de sentirse parte del mundo.

Juan José Ventura

Las Misiones Pedagógicas entendieron esto hace casi cien años. Hoy, las Escuelas Viajeras vuelven a hacerlo. No se trata solo de llevar cultura al mundo rural. Se trata de devolver al mundo rural el lugar que siempre debió tener en la construcción de la cultura colectiva. Porque la cultura no puede seguir siendo un privilegio geográfico. No puede pertenecer solo al mundo urbano. Debe llegar a todos los territorios. A todos los rincones. A todas las personas. Como ocurrió en 1932. Como vuelve a ocurrir hoy desde Navas del Madroño.

Enseñar, en determinados lugares y momentos, es mucho más que educar: es hacer justicia. Justicia con quienes han vivido demasiado tiempo al margen del acceso al conocimiento. Justicia con los territorios que han sido olvidados. Porque la despoblación comienza mucho antes de que se marche la última persona. Empieza cuando deja de llegar la cultura, cuando se apaga la curiosidad, cuando el futuro parece construirse siempre en otro lugar. Por eso hoy, como ayer, llevar cultura es también una forma de resistir.

Porque donde llega la cultura, llega la dignidad.

Y donde llega la dignidad, llega el futuro.