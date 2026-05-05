Trujillo y el queso, 40 años de amor mutuo

Uno de mis primeros trabajos en El Periódico Extremadura fue realizar la cobertura de la Feria Nacional del Queso en Trujillo. No recuerdo si fue la octava o la novena edición, pero allí me planté. Era un proyecto que comenzaba y del que pocos atisbaban su dimensión. Recuerdo al alcalde Benigno Fernández, su bonhomía y ganas de convertir a Trujillo en un referente regional.

Hubo ediciones de todo tipo, desde las marcadas por la polémica (ya que no todos los artesanos cumplían las exigencias sanitarias entonces), las pasadas por agua y las de público desbordante. Tras un tiempo en el mercado regional de ganados, la feria se trasladó al escenario monumental de la Plaza Mayor y se incorporaron nuevos productos y las catas concurso, que fueron ganando prestigio año a año. Pronto nacieron imitadores de la feria, pero sucumbieron ante un certamen que nunca ha perdido su esencia y su voluntad de poner al queso artesano en el lugar que le corresponde.

El queso le debe mucho a Trujillo y viceversa. Gracias la Feria Nacional del Queso este producto ha trascendido el mero alimento y se ha convertido en referencia cultural y gastronómica. A ello también han contribuido las visitas de expertos de renombre, como las de Enric Canut, que se denomina a sí mismo como ‘quesómano’, Mariano Sanz Pech, e incluso las de numerosos famosos que se han dejado caer por la ‘Muy Noble y Muy Leal’ a lo largo de estas fructíferas cuatro décadas.

El domingo pasado finalizó 40.ª edición de la Feria Nacional del Queso y no puedo por menos que agradecer las palabras del que fuera su presidente en aquellos primigenios tiempos, Juan Antonio Gallardo, quien en su emotiva intervención en el acto institucional habló del esfuerzo coral para sacar adelante la feria, y me citó junto a otros compañeros como ‘periodista veterano’ en estas lides.

Si me permiten, a la Feria del Queso le falta el definitivo salto a la dimensión internacional, que se ha intentado en varias ocasiones. Sé que es muy complicado y costoso, pero creo que sería la guinda que culminaría este pastel… de queso.