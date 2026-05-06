Gracias a la familia del Cáceres Basket

Con la temporada 25-26 ya en perspectiva, es momento de parar un segundo, mirar atrás y, sobre todo, dar las gracias.

Gracias, de corazón, a nuestra afición. Habéis estado en cada partido, en cada momento, empujando sin descanso. Habéis acudido al Multiusos para alentarnos, habéis viajado, habéis creído incluso cuando las cosas se torcían. Este club se construye desde la grada, desde vuestro aliento.

Sois el alma del Cáceres Basket.

Gracias a nuestros patrocinadores, por confiar y caminar a nuestro lado un año más. A las instituciones, por su apoyo constante y por abrirnos las puertas de nuestras instalaciones, que son la casa de todos.

A los medios de comunicación, por darnos visibilidad. Y a todas las personas que, muchas veces sin foco, hacen posible el día a día del club.

Especial agradecimiento a nuestros jugadores y cuerpo técnico, que en todo momento han sabido representar los valores de nuestro club y sobreponerse a las situaciones complicadas durante toda la temporada.

El compromiso demostrado y la profesionalidad en cada entrenamiento y en cada partido, sin dejar de creer ni un solo día, nos enorgullecen a todos los que sentimos estos colores.

Esta temporada ha sido especialmente emocional. Hemos sabido sobreponernos a las múltiples dificultades, ha dejado aprendizajes, momentos que nos han hecho crecer y una base sobre la que seguir construyendo. Porque somos trabajo, compromiso y unión.

Volveremos con más fuerza, más hambre y con la misma ilusión que nos habéis transmitido durante todo el año. Porque esto no va solo de resultados: va de sentir unos colores, de reconocernos en ellos y de formar parte de algo que nos une.

Gracias por estar siempre.

ESTO ES DE TODOS.

¡ESTO ES CÁCERES!