Sospechosos habituales

«Me siento vigilada todo el tiempo», así de crudo y duro me comentaba una compañera su sensación diaria. Por desgracia, y el problema es más social que otra cosa, se ha instalado una peligrosa cultura según la cual, cualquier decisión educativa debe quedar sometida al escrutinio inmediato de las familias.

Vamos a ver, la propia normativa entiende que educar exige corresponsabilidad y cooperación entre escuela y familia. El problema es que, en demasiadas ocasiones, aun sin intención, se confunde participación con intervencionismo y la colaboración con el cuestionamiento sistemático.

La participación de las familias en la vida de los centros es necesaria. Faltaría más. Pero una cosa es participar y otra muy distinta convertir cada tutoría en un juicio sumarísimo donde el docente comparece como sospechoso habitual. Hemos pasado de la colaboración al intervencionismo pedagógico de barra de cafetería, ese deporte nacional donde cualquiera, tras ver tres vídeos motivacionales en redes sociales, se siente preparado para corregir a quien lleva veinte años enseñando.

Lo preocupante no es solo el cuestionamiento hacia el docente, sino el mensaje devastador que recibe el alumnado cuando escucha constantemente en casa el típico «será que te tiene manía», «esa metodología hace tiempo que no se aplica en Finlandia», «si colocase las mesas como en la Gran Bretaña, no se portarían mal» o «eso no está bien corregido», «así no se enseña la raíz cuadrada del vértice de la hipotenusa del cateto izquierdo». Cuando eso ocurre, el alumno aprende una lección peligrosísima, que la autoridad intelectual no merece respeto, que siempre es cuestionable y que cualquier norma puede negociarse o adaptarse si uno insiste lo suficiente o rebate constantemente. Después llegan las consecuencias. Aulas donde discutir consume más tiempo que enseñar. Docentes agotados emocionalmente, obligados a justificar cada decisión como si redactaran alegaciones para un contencioso administrativo. Profesores que terminan dando clase con miedo a la reclamación, al correo incendiario de las once de la noche o al grupo de WhatsApp donde se analiza su trabajo con el rigor científico de una tertulia futbolística.

Ya no basta con interesarse por cómo evoluciona el alumno. Ahora se discute la metodología, la evaluación, la disciplina, los deberes, los exámenes o el criterio pedagógico como si cada tutoría fuese una vista oral, y cuando eso pasa, se está debilitando delante del alumno la figura que debiera servirle de guía intelectual y personal.

Un alumno que crece creyendo que toda norma es negociable y toda autoridad sospechosa tendrá serias dificultades para desenvolverse en cualquier ámbito adulto donde existan exigencia, jerarquía o responsabilidad personal.

La escuela necesita familias implicadas, sí, pero implicadas en educar junto al docente, no en sustituirlo. La participación educativa que recoge la ley nació para construir puentes entre hogar y aula, no para convertir cada centro en un plató de debate permanente donde la opinión personal pesa más que el conocimiento profesional.

Cuando el docente deja de ser referente para convertirse en un sospechoso habitual, el problema es social, y una sociedad que desacredita a quienes enseñan termina educando generaciones que confunden tener opinión con tener criterio parta opinar.

Saturnino Acosta es vicepresidente de ANPE Extremadura