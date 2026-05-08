Se encendió la luz

Incertidumbre, esa sensación de asomarse al abismo de lo desconocido, de no saber que está por venir, de esperanzas puestas en oportunidades que tardan en llegar... la eterna pregunta ¿y ahora qué?

Es difícil describir qué sienten quienes se levantan cada mañana en búsqueda de una oportunidad laboral, del trabajo soñado, y más en este mundo en el que todo gira tan deprisa, sin esperar a nadie, como un autobús que pasa a toda velocidad por tu parada y al que tienes que subirte en marcha si no quieres perderlo. Por ello, cada empleo creado, cada oportunidad generada, cada realidad satisfecha no es solo una cifra, no es un titular, es la historia de miles de extremeños que superan dificultades; de padres, de abuelos, de jóvenes, de familias enteras que consiguen afrontar el futuro con tranquilidad, seguridad y libertad.

Son casi ocho mil los extremeños que han cruzado la orilla y encontrado un empleo en el último año, 8.000 extremeños con rostro propio por los que nos debemos alegrar y que nos tiene que hacer redoblar esfuerzos para que las políticas que ha puesto en marcha en Extremadura María Guardiola sigan dando los resultados positivos que estamos cosechando. Porque en Extremadura cada vez hay menos desempleados y más extremeños trabajando, más mujeres, más jóvenes con su empleo o que deciden poner en marcha su propio proyecto… estamos rompiendo barreras psicológicas que en otras épocas nos decían que eran imposible superar.

Casi 420.000 extremeños trabajando, cifra récord, más de 900 nuevos autónomos en el último año, creación de nuevas sociedades con un crecimiento del 67,9%

Imposible, esa palabra que tantas veces nos han repetido a los extremeños, ese término maldito que frenaba nuestro progreso, que nos arrebata oportunidades, trenes perdidos durante tantos años… pero ya hemos demostrado que no hay nada imposible, que somos dueños de nuestro futuro, y cuando se trabaja con las ideas claras, con tesón y cediendo el protagonismo a los extremeños sin buscar titulares, con el único objetivo de obtener resultados positivos, somos imparables.

Casi 420.000 extremeños trabajando, cifra récord, más de 900 nuevos autónomos en el último año, creación de nuevas sociedades con un crecimiento del 67,9% , más de 300 millones de euros de inversión extranjera captados para nuestra región o el incremento de nuestras exportaciones por encima de los 4.000 millones de euros, demuestran que Extremadura funciona gracias a al Gobierno de María Guardiola, que cambió el modelo de la asfixia al de la libertad, empezando por bajarle los impuestos a todos los extremeños.

Extremadura ha consolidado una tendencia de crecimiento económico y social, con políticas con las que Extremadura gana y que han conseguido desterrado esa sensación pesimista, políticas que han invertido «lo imposible» convirtiéndolo en «lo posible», sacando a muchos extremeños de la oscuridad, de ese abismo del «¿y ahora qué?». Queda aún mucho por hacer, pero los extremeños han podido comprobar que se encendió la luz.

José Ángel Sánchez Juliá es diputado del Partido Popular de Extremadura. Diplomado en Ciencias Empresariales y Máster en Business Intelligence.