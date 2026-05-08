El mito del mérito

Cuando partidos de izquierda configuraron sus listas a modo de corredera -alternando hombres y mujeres- en puestos de representatividad, la derecha ridiculizó la medida utilizando el argumento manido de que las oportunidades debe ser para los mejores. Como si el mérito no hubiera sido siempre una cuestión de estatus, de inercias históricas, y la idea de autoridad no estuviera aún asociada al traje oscuro y al bigote.

Ahora que el PP de María Guardiola preside nuestra región de la mano de Vox, ha repartido doce carteras entre seis hombres y seis mujeres. Resulta llamativo cómo de primeras confrontan ideas que luego abrazan sin admitir que, quizás, se equivocaban. Aunque, entonces, Guardiola debería retractarse también de su acuerdo de gobierno con Vox, a quienes ella misma describió como homófobos, machistas y racistas con los que jamás pactaría.

Cabe recordarles que las cuotas femeninas no son un regalo y que nuestro sexo sigue infrarrepresentado, así como que es una falacia que asciendan los más cualificados. ¿Era Mazón lo mejor que podía permitirse la Comunidad Valenciana? Piensen también en Trump, Milei o Netanyahu, líderes internacionales carentes de toda humanidad, con el mundo en sus manos. La épica del mando se construye de forma distinta según el sexo de quien lo ocupa. Una mujer puede ser firme, pero no borde; culta, pero no listilla; equilibrada y nunca intensa. Mientras tanto, el poder masculino todavía goza de una impunidad bastante confortable en toda su variedad y aunque lo destroce todo a su paso.

Distribuir carteras de forma equitativa no consiste solo en la fotografía institucional con pose moderna, sino en el proyecto que sostiene quien blanquea discursos de aliados que desprecian los logros feministas, niegan la violencia machista o añoran modelos sociales de épocas tan represivas como cruentas para la sociedad española y, especialmente, para las mujeres. Algunos de los miembros de este gobierno ya se retrataron en sus creencias, como el consejero de agricultura, que nos regaló su desprecio a micro abierto a las señoras de letras. Una mala hierba más que aborrece la cultura en nuestra tierra.

Y luego está esa palabra que han introducido como novedad para una consejería: desregularizar. Forma velada de desmantelar lo construido. Deshacer no querrá decir crear espacio para nuevas libertades; más bien consistirá en buscar la forma para coartar y limitar los derechos sociales conquistados.

Sheila Albalate es docente de Idiomas y técnicas de Igualdad.