Extremestiza y la vergüenza

La señora Ayuso pensaba que ir a ensalzar la conquista con el relato naïf y edulcorado de que los españoles fuimos a llevar la civilización a unos pueblos salvajes era una fantástica idea pero le ha salido el tiro por la culata. En vez del baño de masas que ella esperaba se ha dado un baño de abucheos de tal calibre que ha acabado anulando todos los actos previstos y con el dinero de todos y de todas las madrileñas ha decidido irse a descansar a la Rivera Maya. Intentar crear conflictos diplomáticos tiene que ser muy cansado.

El caso es que el discurso de ensalzamiento de la conquista desde esa visión eurocéntrica no gusta nada a nuestros vecinos de América Latina y supongo que con bastante razón. ¿Y por qué se mete en camisas de once varas esta mujer se preguntarán ustedes?, ¿a qué cuento viene ahora hablar de la conquista desde un relato triunfalista y casi nacional católico cuando hasta el propio Rey ha asumido tímidamente que la conquista no se hizo del todo bien? Pues a una estrategia del PP para apropiarse de un relato que construye una idea de patriotismo basada en la Hispanidad imperial que contribuye a la sociología conservadora.

Y a esa estrategia se ha lanzado de cabeza la Sra Guardiola con la puesta en marcha de la asignatura de Extremestiza. Una asignatura que no les voy a negar que tiene un nombre atractivo pero que intenta apuntalar ese relato de conquistadores y conquistados, de victoriosos y vencidos, de héroes extremeños en busca de aventuras aunque fueron realmente personas huyendo de la miseria y del hambre, la triste historia de Extremadura. Yo creo que ya va siendo hora de sentarnos a consensuar ese relato de manera rigurosa pero también empática con los pueblos originarios que siguen habitando América y hacerlo desde la escucha y no desde la superioridad moral.

En Extremestiza ni se da voz a los pueblos originarios actuales ni se habla de los textos que criticaron la conquista en aquella época como los que escribió un testigo de primera mano, Fray Bartolomé de las Casas. Seguir profundizando en ese relato es seguir hurgando en la herida que esta semana hemos visto con toda claridad que existe. Si la Sra Guardiola quiere ir a hacer el mismo ridículo que ha hecho la Sra Ayuso es libre de hacerlo pero que no manipule a nuestros adolescentes adoctrinándoles en una historia no compartida, trasnochada y superada.

Es evidente que no se puede juzgar los hechos históricos con los valores sociales actuales, pero también es evidente que necesitamos una revisión crítica que supere la leyenda rosa de la conquista que algunas pretenden instaurar en las aulas.

Irene de Miguel es portavoz de Unidas en la Asamblea.