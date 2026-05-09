Humillar y no integrar

Este pasado miércoles, la reportera de El Intermedio, Andrea Ropero, se desplazó a Talayuela, a propósito de una de las primeras medidas decididas por el gobierno de coalición entre PP y Vox: la supresión de las clases de árabe y cultura marroquí que se ofrecían, desde hace muchos años, con carácter voluntario, y en horario extraescolar, en dos colegios de esa localidad, en la que como es sabido vive una importante comunidad de origen marroquí, que trabaja en los regadíos de la comarca.

Como explicaba el director del colegio, y para que se enteren los islamófobos, esas clases no contenían ningún elemento religioso, pues no se hablaba del Corán y, además, no suponían ningún coste, dado que a los profesores les pagaba el gobierno de Marruecos, de igual manera que el gobierno de España paga a los profesores de español en los institutos Cervantes de todo el mundo.

Esas clases, además, ayudaban a que muchos niños pudieran mantener sus raíces, algo que incluso debería alegrar a quienes piensan que hay “demasiados” marroquíes, pues de ese modo, algún día, pueden plantearse el retorno a su país, mientras que de la otra manera se sentirán siempre en tierra de nadie: no españoles del todo, pero tampoco marroquíes. Una alienación que facilita el conflicto, como vemos en Francia. Cuando vivía en ese país, comprobé en muchas ocasiones que los franceses de origen marroquí, argelino o tunecino tenían una visión muy positiva de España y los españoles, que no sé si mantendrían de venir aquí y comprobar cómo los demoniza la derecha española.

Incluso sorprende un poco, en esos nostálgicos del franquismo, que deberían recordar que el caudillo tenía una “Guardia Mora”, una unidad militar de élite que era su guardia personal, en cuya lealtad confiaba ciegamente. Sería que, pese a sus proclamas de patriotismo, no se fiaba demasiado de los españoles.

Casi todos los años tengo en la Universidad una o varias alumnas de origen marroquí, casi todas de Talayuela o Navalmoral, siempre buenas estudiantes. Recuerdo este año la graciosa imitación que hizo una, en el transcurso de una actividad, sobre su abuela de Marruecos, con la que pasa todos los veranos, enfadada en árabe.

Medidas como ese cruel corte de las raíces de los niños de origen marroquí no sirven para integrar, sino para humillar y fomentar el enfrentamiento. Es lo que quiere Vox.

Mario Martín Gijón es escritor.