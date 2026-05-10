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Opinión | La curiosa impertinente

Carmen Martínez-Fortún

Carmen Martínez-Fortún

Ofensores e irritantes

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

Ayuso critica a quienes buscan "rédito político" en sus declaraciones sobre la relación con México

Sara Fernández

Fue el español la lengua romance que en su evolución resultó menos económica y más rompedora. Repite la marca de pluraly género en artículo, sustantivo y adjetivo y llega hasta la z y la j en el camino de las alveolares y guturales desde el latín hasta hoy. Eso no lo saben quizás los que se ofendieron por que Ayuso haya dicho repetidas veces Méjico en México, que es algo que perfectamente se puede decir pues cantidad de hablantes de español de cualquier signo político lo hace.

Un interesante artículo de El País sostiene que esa jota no es ofensa clara, pero sí irritante. Y una cree que los que ofenden o irritan lo hacen porque hay mucha gente dispuesta a ofenderse o irritarse. En ese sentido parece que Isabel tendría que haber pronunciado Mécsico en todos sus discursos algo que hubiera sonado absurdo, forzado y hasta ridículo, para no irritar u ofender. En todo caso, a la presidenta madrileña no la han dejado terminar su viaje, es decir, parece que han puesto trabas bastante antidemocráticas para que asistiera a unos premios y galas a las que estaba invitada y a la izquierda española le ha parecido un castigo merecido y no creo que Albares haya protestado por esemenosprecio, que es que se lo tiene merecido por irritar u ofender con eso de hablar de Isabel la Católica o Hernán Cortés que es como si en Francia se nombra a César, que menudo bestia, que encima de hacer la guerra de las Galias y ganarla, además la escribió el tío, refocilándose en la gesta el muy chulín.

Hoy una confiesa encontrarse entre los ofendidos ante el último desahogo de Óscar Puente, ese presunto salvaje que parece necesitar urgentemente ayuda psicológica, cuando ante la vuelta feliz de Borja Semper de su agónico viaje junto al cáncer, que toda persona normal celebra, el ministro tuitea irritantemente con odio, menosprecio y maldad. El popular no ha caído en la provocación pero el otro ofende a quien tenga un mínimo de sensibilidad, sea o no socialista. Es necesaria una cruzada que expulse esos malos usos de nuestra vida pública. Aquí y ahora.

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Carmen Martinez Fortùn es profesora

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