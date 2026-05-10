La vida no corre: la estamos dejando pasar

Hay una frase que se escucha cada vez más en la consulta, en la calle, en una comida familiar o al salir del trabajo: “No sé en qué se me va el tiempo”. Y lo cierto es que casi todos, en algún momento, hemos tenido esa sensación. Los años pasan demasiado deprisa. Los meses se encadenan sin darnos cuenta. Apenas estamos estrenando una estación cuando ya tenemos la siguiente encima. Sin embargo, en la infancia ocurría lo contrario: un verano parecía interminable, una tarde daba para todo y un curso escolar se hacía eterno.

No es solo nostalgia. Hay una explicación que se conoce como ley de Janet, una idea sencilla que ayuda a entender por qué el tiempo parece acelerarse a medida que envejecemos. Cuando un niño tiene 5 años, un año representa una parte enorme de su vida; cuando una persona tiene 50, ese mismo año ocupa una proporción mucho menor. Por eso, subjetivamente, el tiempo parece comprimirse. Pero no todo depende de la edad. También depende, y mucho, de cómo vivimos.

De pequeños, casi todo es novedad. Todo se descubre por primera vez. Todo despierta curiosidad. El cerebro está atento, en “alerta continua”, registra detalles, guarda recuerdos. De adultos, en cambio, la rutina se instala con una fuerza silenciosa. Repetimos horarios, trayectos, conversaciones, obligaciones. Y el cerebro, para ahorrar esfuerzo, deja de prestar la misma atención a lo conocido. Los días empiezan a parecerse tanto entre sí que acaban reducidos a una especie de bloque uniforme en la memoria. No olvidemos que nuestro cerebro está diseñado para ahorrar esfuerzos principalmente por razones de supervivencia evolutiva y eficiencia energética. Aunque representa solo el 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo.

Como médico, esto se percibe con claridad en la consulta, aunque muchas veces no se nombre así. Hay pacientes que vienen por ansiedad, insomnio, cansancio o sensación de ahogo. Pero, por debajo de esos síntomas, aparece a menudo otra realidad: la de una vida vivida con demasiada prisa y con demasiado poco espacio para uno mismo. Personas que cumplen, trabajan, cuidan, llegan a todo, pero que sienten que hace tiempo que dejaron de saborear los días. Y eso también enferma, aunque no siempre salga en una analítica.

La ley de Janet explica una parte del fenómeno. La otra la explica la rutina. Vivimos haciendo varias cosas a la vez, pensando en lo siguiente antes de terminar lo que tenemos delante. Desayunamos mirando el reloj y el móvil, conducimos repasando problemas, llegamos a casa arrastrando el “ruido mental” de toda la jornada laboral. Y cuando no hay atención, tampoco hay verdadera experiencia. El tiempo, entonces, no solo pasa: se nos borra.

Por eso conviene defender algo que puede parecer pequeño, pero no lo es: la novedad, la curiosidad, la conversación serena, la risa, el aprendizaje, la familia, los amigos y esos lugares que todavía nos obligan a levantar la vista. En Cáceres lo sabemos bien. Basta pasear por su parte antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986, para recordar que existe otra manera de habitar el tiempo. Sus calles de piedra, sus torres, sus palacios y ese silencio que cae al atardecer invitan a caminar más despacio y a mirar de verdad, sin prisas. De noche, además, la ciudad se transforma en una auténtica maravilla: mágica, espectacular, realzada por una iluminación cuidada que hace aún más evidente su belleza. Por eso me emociona y me entusiasma mirar al futuro con la ambición de que Cáceres se convierta en Capital Europea de la Cultura en 2031.

En la consulta uno aprende que no todo lo importante se receta. A veces también hay que recordar que vivir no es solo ir tirando ni llegar a todo. Vivir es estar presente.Porque al final la vida no se mide solo en años, sino en los momentos que de verdad somos capaces de sentir y emocionarnos.

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Luis Tobajas Belvís. Médico de Familia y Secretario General del Colegio de Médicos de Cáceres.