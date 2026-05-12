¿El indulto de quién depende?

No se entendería por qué la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, «apoya» el indulto a su predecesor, Álvaro García Ortiz, sin entender primero al propio García Ortiz, lo que le dijo al periodista Jordi Évole. Por un lado, que las palabras aquellas del presidente del Gobierno –¿La Fiscalía de quién depende?– «no se corresponden con lo que dice la ley (y ya está: lo dice la ley)». Y, por otro, que «la Constitución dice que al fiscal general del Estado lo nombra el presidente del Gobierno» y que «es normal que nombre a una persona cuyos valores sean coincidentes».

Así las cosas, se entiende que la fiscal general del Estado «apoye» –petición ajena, por tanto– el indulto a García Ortiz, cuya condena ha originado consecuencias «extrapenales intensas y desproporcionadas», según expone la teniente fiscal, Ángeles Sánchez, en un informe enviado al Tribunal Supremo en el que reclama un indulto parcial que exima a García Ortiz de cumplir la condena de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado. Y se entiende que «apoye», sobre todo, este indulto parcial que pudiera eximir a García Ortiz de cumplir esa condena de inhabilitación para el cargo, porque no solo es ya la fiscal general del Estado, sino que sabe que su predecesor, por ley, no puede ser nombrado de nuevo.

Además, si las consecuencias que ha originado la condena son «extrapenales», difícilmente podría resarcirlas el indulto, sean o no «intensas y desproporcionadas». El indulto no borra los antecedentes penales, lo cual puede impedir el acceso a ciertos empleos públicos. Ni exonera de la responsabilidad civil de indemnizar a las víctimas y de reparar los daños económicos. Ni anula sanciones administrativas si el delito ha supuesto consecuencias como la pérdida de la honorabilidad, por ejemplo, o sanciones de inhabilitación profesional de colegios oficiales. En fin, ni siquiera exime de las costas judiciales, sino que se sigue siendo responsable de los gastos ocasionados por el proceso judicial. Así que si las consecuencias son «extrapenales», pónganse morales, psicológicas, etcétera, ¿qué sentido tiene el indulto?

Pero la fiscal general del Estado hace bien en «apoyarlo», si es cierto lo que publica El Español, a saber, que «nunca pensó que llegaría al puesto» y que «sigue la línea que le marcan» para «agradecer su nombramiento». Es decir, si sabe de quién depende la Fiscalía hasta el punto de agradecer su nombramiento, no necesita preguntar entonces de quién depende el indulto.