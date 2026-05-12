Periodismo en tiempos de trinchera ideológica

La semana pasada asistí, gracias a una generosa invitación de Ada Salas, a una jornada sobre periodismo dentro del ciclo ‘Con L de Cáceres’, que organiza la Diputación de Cáceres. No soy muy dado a la exposición pública, que me despierta temores e inseguridades, pero siempre me he sentido en deuda con la institución provincial por diversas razones. Compartir estrado con figuras señeras del periodismo como Xabier Fortes y Sandra Moreno da cierto canguelo, la verdad. Encontrarme la sala del Museo Pedrilla llena acrecentó mis miedos, pues el público se mostró atento y no dudó en preguntar con libertad.

El periodismo vive estertores de parto, al igual que la sociedad mundial. Los ciudadanos son hooligans más que personas con criterios propios. Aquello que dijo Jean Paul Sarte de que «el infierno son los otros» está más vigente que nunca. Vemos a los que no piensan igual que nosotros como enemigos. Nos ponemos en contacto solo con quien maneja un ideario idéntico al nuestro, sin excepción alguna. Bajamos nuestro pensamiento crítico a niveles subterráneos y no sometemos a escrutinio ni comprobación a aquello que viene de nuestro entorno ideológico. Lo damos por bueno siempre. ¿Para qué molestarse en comprobarlo?

Nunca la propaganda ha vivido momentos de tanto esplendor como en este segundo decenio del siglo XXI, en el que el Estado, la Iglesia y los partidos políticos no son los únicos emisores de este tipo de mensajes torticeros. Nosotros mismos, sus víctimas, nos dedicamos a solazarnos en el sesgo de confirmación gracias a las redes sociales, replicando el contenido que nos han servido y cocinado los poderes fácticos. Les hacemos el trabajo sucio gratis.

De eso se habló en el encuentro titulado ‘¿De verdad?’ en el que se pusieron negro sobre blanco asuntos como la ‘prioridad nacional’, los pseudomedios, los activistas políticos que dicen hacer periodismo y los bulos informativos. Todo se desarrolló en un ambiente cordial, en el que los ciudadanos también expresaron sus quejas sobre determinados tratamientos informativos del diario, claro está, sin llegar la sangre al río. Fue una buena experiencia, que recordaré con cariño entremetida en los pliegues de mis meninges.