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Opinión | La curiosa impertinente

Carmen Martínez-Fortún

Carmen Martínez-Fortún

La crisis del hantavirus

Hay malpensados que opinan que el Gobierno ha visto aquí una oportunidad fácil de darse lustre y por eso ha exhibido autoridad y no ha permitido ni cogobernanza- si necesitan ayuda que la pidan- ni demás escurrir el bulto como en los incendios

Hantavirus.

Hantavirus. / EL PERIÓDICO

Por lo visto es el ratón colilargo y no la superrata que nunca muere el responsable de la transmisión del hantavirus en la variedad de los Andes, que no muta pero mata. Hay quien se consuela diciendo que mata poco o que hasta ahora ha matado poco pero, al menos la población española - me malicio que más gente en el mundo por distintas pero parecidas razones-anda ya escarmentada con el recuerdo espantoso del coronavirus, la voz rasposa y poco acertada de Fernando Simón y la incompetencia de las autoridades además de su escasa credibilidad.

Ahora la prensa sumisa al gobierno o más bien propagandística, -¿cómo, si no, llamar al extenso artículo en El País donde contraponía el excelente hacer del gobierno actual a la errática actuación de la ministra Mato en la crisis del Ébola, de la que, según ese periódico vino a sacarla precisamente Fernando Simón?- ignora la descoordinación entre Defensa y Sanidad, que si la cuarentena es voluntaria que si no, y el enfrentamiento institucional entre gobierno central y comunidad canaria con la actuación bastante poco ejemplar de la ministra García, que antes de ir a hacerse la foto con Torres y Marlaska, este último sin tiempo ni ganas de rendir homenaje a los guardias civiles caídos en Huelva, ya se había dedicado a ridiculizar al presidente de las Islas por una conversación privada, que las ratas nadan y por eso abandonan el barco que se hunde, pero los ratones colilargos, no, ignorante

Hay malpensados que opinan que el gobierno ha visto aquí una oportunidad fácil de darse lustre y por eso ha exhibido autoridad y no ha permitido ni cogobernanza- si necesitan ayuda que la pidan- ni demás escurrir el bulto como en los incendios. Pero el presidente canario acusa al ejecutivo de falta de transparencia, sospecha que ya se sabía que había contagiados, protesta porque no ha admitido ninguna de sus peticiones -¡Ay si hubieran desembarcado por ejemplo en Calella de Palafrugell!- y no entiende por qué no se hicieron las PCR antes de bajar. Preguntas sin respuesta, como tantas otras.

Carmen Martínez-Fortún es profesora

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