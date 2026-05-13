En Semana Santa pasé unos días con mi familia en Galicia, buscando un descanso sencillo, sin sobresaltos. La primera mañana de nuestra estancia, de regreso de la playa, vimos un coche accidentado a pocos metros del nuestro. Un conductor, al dar marcha atrás mientras aparcaba, había chocado con él y le había desplazado el guardabarros, que ahora chocaba con el suelo. El ánimo de la propietaria del coche afectado era un poema, y con razón: a ver cómo solucionaba ese problema si todos los talleres mecánicos estaban cerrados hasta que concluyeran las fiestas. “Nosotros no habíamos venido a estas vacaciones con este espíritu”, se lamentabala mujer con amargura.

De vuelta a casa yo no paraba de pensar en esa señora y en esa frase que, extrapolada a otra dimensión, define a toda la humanidad: nadie vino a este mundo con el espíritu necesario para bregar con tantos problemas. En el colegio, ninguno de mis compañeros estaba resignado ni desencantado. Creíamos, sin verbalizarlo, que todo lo que estaba por venir sería maravilloso.

Pero no fue así, obviamente. Todos aprenderíamos, con el paso de los años, que vivir es una guerra y siempre hay alguna batalla en la que sales derrotado. A las miserias individuales, de las que no se escapa nadie, hemos de añadir las miserias colectivas, que explotaron con fuerza durante la COVID-19. Ahora que el hantavirus ha enseñado la patita, ya no sabemos si nuestro futuro más próximo van a ser unas placenteras vacaciones en la costa o si vamos a sufrir un accidente que nos arruine las fiestas.

En fin, es difícil determinar si esta nueva amenaza viral se va a quedar en un susto o si, a las malas, nos encerrarán de nuevo en casa. No tenemos una bolita de cristal: estamos aquí para librar batallas, pero no sabemos cuáles ni cuándo.

No vinimos con este espíritu. Vinimos pensando que nos esperaban playas felices, no este insidioso campo de minas.

Francisco Rodríguez Criado es escritor