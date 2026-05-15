Institucionalizar el odio

El próximo 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Una fecha que, en cualquier democracia que aspire a ser digna de ese nombre, debería implicar un compromiso firme e inequívoco de sus instituciones con la igualdad y la dignidad de las personas.

Sin embargo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó una declaración institucional sin el respaldo de sus consejeros de Vox. Y más allá de la incongruencia política y jurídica que esto evidencia, a la que posiblemente los extremeños y las extremeñas tengamos que empezar a acostumbrarnos, lo verdaderamente preocupante es la forma en que se trasladó a la ciudadanía.

El gobieno ha apelado a conceptos como la “convivencia política madura”, el respeto a las “diferencias ideológicas” y a las “sensibilidades personales” para justificar la falta de unidad dentro del Ejecutivo. Es precisamente en este uso del lenguaje donde conviene detenerse, en las palabras con las que se intenta definir lo institucional en el momento exacto en que la institución deja de ser coherente.

El Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma no es una tertulia ni un espacio de libre expresión individual. Es el órgano colegiado que encarna el poder ejecutivo, y precisamente por eso su acción exige una posición común. Lo institucional no es una suma de opiniones, sino una voluntad compartida que se expresa de forma unívoca.

Cuando eso no ocurre, no estamos ante pluralismo. Estamos ante una contradicción en sus propios términos, una forma de ficción institucional que conserva la apariencia de autoridad sin haber alcanzado el acuerdo que la sustenta.

El problema no es solo técnico ni político. Es más profundo y más lento.

Se trata del modo en que ciertas renuncias se van infiltrando en la vida pública sin ruido, sin ruptura visible, hasta volverse casi normales. Una especie de cortesía institucional que vuelve soportable lo que debería seguir siendo inaceptable; que transforma lo grave en trámite, lo ético en procedimiento y lo intolerable en rutina.

Hannah Arendt llamó a esto la “banalidad del mal”. No se refería a monstruos excepcionales, sino a sociedades capaces de acostumbrarse a la erosión de lo moral cuando esta se presenta envuelta en lenguaje administrativo, técnico o aparentemente neutral.

Cuando un gobierno acepta que parte de su propio ejecutivo se desmarque de una declaración contra la discriminación hacia las personas LGTBI, no está gestionando una discrepancia menor. Está desplazando la frontera de lo válido. Está permitiendo que la igualdad deje de ser una posición que se presupone y se comparte para convertirse en un concepto que puede discutirse.

Y eso no afecta a debates sobre fiscalidad, infraestructuras o modelos económicos, afecta a adolescentes que aún escuchan insultos en los pasillos de los institutos, a familias que miden sus gestos en público, a personas que todavía hoy sienten que su existencia necesita explicación o justificación.

Ante esto, las instituciones no pueden refugiarse en una neutralidad mal entendida que, en la práctica, se convierte en complicidad pasiva.

Las democracias no se descomponen de golpe. Se desgastan lentamente, por acumulación de pequeñas concesiones, de palabras suavizadas y de silencios cuidadosamente elegidos.

Empiezan a debilitarse cuando dejan de nombrar con claridad aquello que afecta a la vida de la gente.

Cuando el odio encuentra acomodo en lo institucional, deja de ser una anomalía para convertirse en normalidad. Y ninguna democracia debería acostumbrarse a eso.