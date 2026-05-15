La muerte de autor en la terraza

Eran seis y estaban sentadas en el centro de la terraza. Sus conversaciones se solapaban y el jolgorio resonaba por toda la plaza. Hablaban sobre sus bragas: tengo dos paquetes sin abrir por si tengo que ir al médico a Badajoz. ¿Dos?, yo tengo cuatro por lo menos. Pues yo no guardo bragas especiales, mira, pero todas están limpias. Cucha, un mensaje. Que dice fulanito que si quiero huevos, no, pues todavía tengo. Mándame su número a ver si me acarrea a mí dos docenas. Y cómo te lo doy. Pues con una captura de pantalla de esas. No sé hacerlo, tú eres muy moderna. Mi hija me dijo que era con los tres dedos asinpabajo.

El café con leche sin lactosa esperaba sobre mi mesa, ya sin humear. Una de ellas se levantó de súbito: me voy ya, que se hace tarde y tengo que ir a la farmacia. Anda, mujer, con dios. Que te saquen a comer y no cocines. Va a ser que no creo yo eso. Pos pon un cartel que diga que estás fuera de servicio. Ja, ja, ja, ja.

El escándalo se fue disolviendo poco a poco. En mi aburrimiento sin su algarabía, pensé en Barthes y en su sentencia: la muerte del autor. Había llegado a la plaza escuchando un podcast sobre el asunto. Si el autor no existiera, decía, solo quedaría la obra liberada de las manos de quien la creó. Spivak, la teórica india especializada en estudios poscoloniales, cuestionó si matar al no sería otra forma de privilegio. Elnarrador masculino universal que puebla el canonpuedeser aniquilado y poco se pierde narratológicamente hablando. Pero, ¿qué hay de las disidencias? Vidas de autorasracializadas, lesbianas, mujeres pobres que hablan de lo que conocen y de su perspectiva de la historia: la intimidad de lo privado, lo que no se ve, lo no genérico.

Jornaleras, galleteras, tabaqueras, sirvientas, costureras, emigradas, mujeres todas diferentes que no pueden enunciarse desde un yo universal, sino desde la literatura testimonial de sus memorias; un territorio tan diminuto como valioso. Cómo matar al autor cuando la autora todavía no ha llegado a serlo, a existir como sujeto de enunciación de historias de bragas guardadas, el cansancio de la planificación y ejecución de la rutina propia y ajena, las capturas de pantalla que aún parecen magia. Ríos de tinta deberían correr sobre los abortos callados, los bebés robados, la maternidad buena y la otra,la infertilidad, los desaparecidos, los exiliados, los muertos y muchos otros secretos tapados.

Intento tirar del hilo imaginario que me llevó de los paquetes de bragas nuevas a RolandBarthes, de la conversación de seis mujeres en un pueblo extremeño a los postulados de Spivak. Todo me parece conectado, como una constelación mínima de la soy parte y observadora accidental. A veces, como el Quijote, no distingo la realidad de los libros. Y es que las grandes historias están hechas de voces humildes. A nosotras aún nos queda mucho por contar.