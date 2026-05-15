Sentir no debería ser un acto de valentía. Y, sin embargo, para muchas personas sigue siéndolo cada día. Sentir amor, sentirse libre, sentirse uno mismo o simplemente sentirse seguro continúa siendo, en demasiados lugares y situaciones, motivo de rechazo, insulto o discriminación.

La LGTBIfobia no siempre se presenta de forma visible. A veces aparece en una mirada, en un comentario “sin mala intención”, bajo el falso escudo social de que "todo era una broma", en el silencio de quien no defiende, o en el miedo de quien aprende demasiado pronto que mostrar quién es puede tener consecuencias. Y ese miedo deja huella. Porque nadie debería crecer pensando que amar está mal o que su identidad debe esconderse.

Situaciones que atentan en lo más profundo e íntimo de uno mismo, desde edades muy tempranas, y que conllevan miles de preguntas sin respuestas de quien solo busca que ser quien es, sin escrutinios, sin pedir permiso ni perdón. Simplemente, vivir en libertad.

Esa es la Extremadura que queremos, por la que día a día trabajamos y que estamos construyendo; la de la libertad, la de la diversidad, la de la igualdad. Y ese camino hay que recorrerlo de la mano de la sociedad, de quienes decidieron dar un paso al frente, de quienes emprendieron una lucha por el derecho a sentir sin miedo. A caminar de la mano, a nombrarse, a existir plenamente. Cada derecho conquistado nació de personas que decidieron no callarse, incluso cuando hacerlo era más fácil o más seguro.

Esa lucha social no puede quedar desplazada por batallas políticas que a ningún camino conducen, por intentar levantar banderas que única y exclusivamente pertenecen a la sociedad, y tras la cual la clase política solo tiene que situarse, como elemento de apoyo, como herramienta transformadora de reivindicaciones en derechos, y para que así sea la unidad es el único escenario posible.

Pero todavía queda camino por recorrer. Por eso es importante seguir educando, visibilizando y defendiendo una sociedad donde nadie tenga que justificarse por ser quien es.

Sentir es humano. Amar también. Y una sociedad verdaderamente libre es aquella donde días como el que el próximo 17 de mayo se conmemora, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia no tengan que celebrarse, porque esa será la verdadera victoria social. Porque defender los derechos del colectivo LGTBIQ+ es defender algo tan básico como la dignidad humana.

José Ángel Sánchez Juliá es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura.