Necesitamos otro 15M

La que aquí les escribe estas líneas fue una de aquellas jóvenes a las que el 15M les cambió la vida porque les sacudió del sillón y de la eterna letanía de “aquí las cosas siempre se han hecho así y todos los políticos son lo mismo”. Fruto de aquel 15M, que no viví en primera persona acampando en las plazas pero que como un efecto dominó también llegó al pueblo donde vivíamos y acaparó horas de charlas entre amigos y vecinos, decidí que era la hora de mojarse también en lo político. Aquel 15M se levantó contra la crisis económica que vivíamos y que hizo que muchas familias tuvieran que apretarse el cinturón mientras otros se hacían de oro, se levantó también contra un bipartidismo que gobernaba para las élites y olvidaba al pueblo.

Hoy estamos ante una situación bastante parecida respecto a la crisis de vivienda aunque creo que va siendo hora de abandonar ese término y nombrarlo como lo que es, una absoluta estafa. Vivimos la estafa de la vivienda mientras los gobiernos de turno hacen como que hacen pero aquí no cambia nada porque no se atreven a poner coto a la especulación de unos pocos que obligan a malvivir a unos muchos, y me atrevería a decir que están con ello condenando a generaciones enteras a vivir sin esperanzas.

Ante la desesperanza surge el cabreo y lo que nació hace 15 años y se convirtió en el mayor movimiento ciudadano que ha vivido este país con exigencias de democracia radical, participación ciudadana y blindaje de derechos, hoy se articula ante los postulados de la extrema derecha de “primero los de aquí”.

Ante esta realidad mal haremos quienes nos situamos en la izquierda de hablar de “fachapobres” o “niñatos nazis”, lo que deberíamos es escuchar a estas generaciones que lo dan todo por perdido porque fuera de sus pantallas la realidad es que los trabajos son precarios, mal pagados, temporales y emanciparse de casa de sus padres es una utopía destinada a unos pocos privilegiados. O heredas u olvídate de tener casa en propiedad, esa es una de las frases que he escuchado más entre los jóvenes.

Y ante esta realidad compleja a veces es necesario señalar a culpables y es mucho más fácil señalar al que viene a ganarse el pan y currar en lo que toque que al fondo buitre de nombre impronunciable que acapara miles de viviendas, o al emprendedor inmobiliario que con su rollo cool está inundando tu barrio de apartamentos turísticos y ha convertido los alquileres estables es un imposible frente a este jugoso negocio. Al final necesitamos encontrar responsables de nuestra desesperanza. Hace 15 años los señalamos nítidamente; la banca y el bipartidismo nos estaban robando el futuro, hoy 15 años después necesitamos sentarnos de nuevo en las plazas para entre todos y todas volver a sacudir el tablero y reconocer con total claridad quienes son los responsables de nuestra desesperanza.