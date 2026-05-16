Recoger raíces

La consigna voxiana de la “prioridad nacional”, asumida por el PP en Extremadura, resulta, además de un ejemplo más de esa política del odio de quienes quieren enfrentar a los pobres con los aún más vulnerables, un eslogan absurdo en una región donde no solo el porcentaje de extranjeros es de un pírrico 4 %, sino que hemos sido, históricamente, tierra de emigración hacia regiones más ricas.

El otro día, leyendo cosas sobre Monroy, pueblo tan cercano a Cáceres y de tan rico patrimonio histórico y natural, pero de situación demográfica deprimente, vi una noticia en El Correo Vasco, donde se contaba que el Partido Socialista de Euskadi pedía celebrar los 25 años del hermanamiento entre Rentería y Monroy, algo que se debe a la gran cantidad de monroyegos que emigraron a esa industrial localidad guipuzcoana.

No se recuerda lo suficiente que el franquismo, a quienes algunos ensalzan por los planes de regadío en Extremadura (planes que habían sido ya esbozados por la Segunda República), lo que hizo sobre todo fue industrializar el País Vasco y Cataluña, dejando abandonada nuestra región, que valía para rentas de latifundistas y fincas para cacerías.

Aunque haya trabajos aislados valiosos, sería necesario un gran Atlas de la emigración de Extremadura, y no solo como monumento de erudición, sino con efectos prácticos.

Necesitamos iniciativas para la repoblación de la Extremadura vaciada, proyectos que vayan más allá de brindis al sol y buenas intenciones. En otras regiones han llevado a cabo programas con cierto éxito, como Galicia Retorna, que incluye ayudas de hasta 6.000 euros y por el cual han regresado unos 50.000 gallegos o descendientes de gallegos.

En Extremadura, el único programa similar ofrece ayudas de una cuantía única de 1.500 euros, como si con eso te diera para empezar una nueva vida.

Necesitaríamos otra cosa: un trabajo continuo y callado de localización y atracción de emigrantes extremeños y sus descendientes, que en muchas ocasiones no se sienten integrados en sus regiones de acogida, pero que tampoco sienten que nadie los eche en falta. Si en Rentería vive mucha gente de Monroy, en Vitoria, de Deleitosa, y en Leganés y Fuenlabrada, de Talarrubias, hacer campañas específicas de contactar con esa gente, con información sobre las necesidades de sus pueblos y facilidades para regresar aquí con un proyecto ilusionante.