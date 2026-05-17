No se sabe qué va a pasar hoy en Andalucía, pero la prensa de la izquierda más significativa fantasea con un pinchazo del PP, después de no tener más remedio que admitir que la campaña de Montero ha sido un desastre entre sus meteduras de pata y la poca ayuda recibida del PSOE, con el fiasco de Huelva y la ausencia de Marlaska. Otra prensa más crítica ya adelanta que Sánchez se ha blindado frente a la previsible catástrofe y que en Moncloa insisten en que esto no es un plebiscito sobre el presidente, curándose en salud si les queda alguna. Otros analistas afirman que después de cada fracaso electoral autonómico, que lleva todos, en casa de Pedro y Begoña o en Ferraz, que de eso no me he enterado bien, hacen números, traspasan resultados, extrapolan a las generales y calculan los diputados perdidos aquí y acullá por si en las próximas todavía les puede salvar Cataluña. Como el mandatario socialista ya dejó bien claro que, aunque vayan perdiendo todas las elecciones, lo único que le interesa son las generales, pues eso.

Un interesante artículo el otro día en el periódico de referencia de la izquierda, que oscila entre el vasallaje más vergonzante y algunas voces realistas , críticas y moderadas, se preguntaba si merecía la pena gobernar así, que no es gobernar, es solo resistir en el no poder sin poder aprobar leyes ni desarrollar políticas, ni levantarse del desprestigio en el que cada día se sumen más y más.

En fin, hoy por la tarde veremos si lo que pase en Andalucía sirve de escarmiento, si el PSOE se hunde como está previsto, si Montero sigue, se va a su casa o coge una puerta giratoria, si Adelante Andalucía es una revelación, si Sumar y Podemos caenen el abismo y si VOX , esos perpetuos enfadados, se estancan o avanzan. Y si después de lo que ocurra, pasa algo.

Carmen Martínez-Fortún es profesora.