Preguntas que debería

Ahora que al Partido Popular le falta lo más fácil, que es hacer en las generales lo que Extremadura, Aragón y Andalucía en las autonómicas (Castilla y León no cuenta, abonada desde 1987), es posible que se haga, o debería, algunas preguntas.

Y, para empezar, a sí mismo. ¿Qué hacen Javier Arenas, Esteban González Pons y Elías Bendodo en la dirección nacional del partido (dicho así, «dirección nacional», por simplificar la matrioska de órganos: comité de dirección, comité ejecutivo nacional, junta o comité directivo nacional…)? La pregunta debería hacérsela (pero sin que baste con hacérsela, por supuesto) no porque estar en un comité conlleve estar en otro u otros, aunque sean comités distintos porque se cobre distinto por cada uno. Debería hacérsela porque, sinceramente, ¿qué hacen Arenas (to-da-ví-a), González Pons (para qué) y Bendodo (sin comentarios) en la dirección del partido?

Por otra parte, pregunta obligada es si Extremadura y Aragón le habrían bastado sin Andalucía. No le habrían bastado, en primer lugar, porque la victoria en Andalucía, aun sin mayoría absoluta, le es tontamente útil para computar sus resultados en función de los resultados ajenos, a saber, no importan tanto cuatro victorias del Partido Popular como cuatro derrotas del Partido Socialista. Y, en segundo lugar, porque la insistencia en que el resultado de Andalucía debía interpretarse en clave nacional, y a ser posible si había mayoría absoluta, revelaba que el interés, más que en otra victoria autonómica, estaba en que fuera un plebiscito sobre Pedro Sánchez, que debía ser en Andalucía por su vínculo con el socialismo, en la medida en que Andalucía (también Extremadura, ay, pero en pequeño) dio el primer socialismo en democracia.

En fin, ¿acaso el Partido Popular no atribuye a sus méritos las victorias electorales, sino al antisanchismo? Repreguntando, o enlazando con lo de antes: ¿sería posible que se alegrara menos por los buenos resultados propios que por los malos del sanchismo? Desde luego, del sanchismo ha hecho, y así lo trata, un modelo de organización política similar al socialismo o la socialdemocracia, cuando no es más que un estrambote político, como lo es el trumpismo, por ejemplo, o lo fue el castrismo, o como lo han sido y serán tantos. Y, por último, ¿no se pregunta el Partido Popular si su auge, más allá de sus méritos y del antisanchismo, se pueda deber al bipartidismo, que ya toca?

*Daniel Salgado es funcionario