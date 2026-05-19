El vals de las Flores Amarillas

“Entre los huesos de los muertos abría Dios sus flores amarillas”. Con este verso tan rotundo finaliza Juan Ramón Jiménez su poema Primavera Amarilla. No he podido por menos que acordarme de él este sábado, en Plasencia, que ya no era solo la ‘ciudad para agradar a Dios y a los hombres’, sino un hervidero de creación y de sentimiento en torno a un extremeño ya universal: Robe Iniesta. A las tres de la tarde, cayendo un sol de justicia sobre la ciudad y arropados en los soportales del consistorio placentino, un cantante espontáneo se desgañitaba interpretando La vereda de la puerta atrás, rasgueando una guitarra acústica con sus brazos tatuados. No es el mejor sonido, no es el lugar idóneo, pero entre los asistentes reina el delirio, el aplauso y el reconocimiento a quien se ha ido dejando un legado que trasciende lo musical para convertirse en una forma de interpretar el mundo a base de himnos.

Plasencia tiene ese encanto exclusivo de la ciudad amurallada con pasado nobiliario y escudos blasonados, ahora acrecentado por los murales de Brea. Cada esquina, cada placita fue un espacio para recordar a un autor que nunca imitó a nadie, con una forma de tocar la guitarra única y de fabricar sus armonías perfectamente reconocible por el oyente. No fue Robe un creador que ocupara los primeros espacios en televisión, ni que llegara a las masas, pero todo el que escuchó sus canciones y versos se quedó con su copla. No fue el del sábado un homenaje de grandes estrellas, sino de su público y de los autores emergentes que han visto en Robe siempre un maestro. Así lo manifestaron muchos sobre el escenario improvisados de la ciudad que lo vio nacer.

Plasencia fue un vals de Flores Amarillas para un autor que cuando componía en ritmos ternarios sabía tocar el corazón de la gente. El festival Primeras Flores Amarillas es mucho más que una forma de recibir a la primavera. La prueba-piloto del pasado sábado nos indica que tiene futuro. Solo hay que ofrecer a los intérpretes espacios más acondicionados acústicamente y un programa con horarios cerrados para que el visitante pueda organizarse su ruta por un universo musical. Ha nacido una fecha en el calendario creativo extremeño que promete dar muy buenos momentos.