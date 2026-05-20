La salud a los 60

Le he escuchado decir a un experto en salud que para estar bien a los 60 hay que comenzar a cuidarse a los 40. El consejo tiene trampa, porque si uno hubiera podido cuidarse a los 40, quizá no estaría besando la lona a los 60. Pero a esa edad, los 40, cualquier persona decente está tan ocupada sobreviviendo al borde de un precipicio (el trabajo, la hipoteca, los hijos, los padres, las facturas del día, la relación con la pareja) que no tiene tiempo para comer bayas goji, escuchar frecuencias cuánticas a la hora de dormir o hacer posturas de contorsión extrema en yoga.

A los 40 uno está tan focalizado en la vorágine de su fracaso actual que no encuentra el momento de programar esa madurez plena en la que poner una lavadora no implique recibir el enésimo latigazo del lumbago. Hay que ser un visionario para frenar la deriva presente ir preparándose para poder correr a los 60 la maratón de Boston.

En lo personal, siempre he tenido la sensación de ir desacompasado, fuera de tiempo y de lugar. Cuando tenía edad para estudiar una carrera, no tenía ganas, y cuando tuve ganas, no tenía edad. Y si ahora, a punto de cumplir los 60, me ha dado por jugar al ping-pong, no es por fortalecer los músculos, mejorar la flexibilidad o reducir el estrés, sino para discrepar del poeta cuando dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Algo dudoso, digo, porque si echo la vista atrás, no logro encontrar ningún esplendor con el que redimir mi presente.

“El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores”, escribió Milan Kundera en La insoportable levedad del ser.

Sí, no tenemos más vida que esta: exhausta, trasnochada y llena de remiendos. En fin, poca cosa. Aun así, nuestro instinto nos impulsa a sudar la camiseta día a día para llegar a una meta opaca e indescifrable… con veinte años de retraso.