Pertenencia y orgullo

Decía un gran amigo mío que dos que duermen en el mismo colchón acaban convirtiéndose en la misma persona. Supongo que, por eso, hablo de él en pasado: no porque este muerto, aunque tampoco tenga constancia de que respire; sino porque no aguanto en lo que se acabó transformando: en su mujer.

Yo llevo siete años en los que me acuesto y me levanto con el Cacereño en la boca y el otro lado de la cama vacío. Y, por eso, de no rozarnos, supongo que todavía podemos mirarnos a la cara. El otro día leía en este Periódico a Javier Ortiz preguntarse en alto sobre aquello de los límites del aficionado cuando, previamente, este que les habla ha cursado cuatro años de licenciatura en Periodismo. Cuatro años, en el mejor de los casos, en los que parece que todas las teorías de la información y derivados deban de caerte encima para que, siendo una mejor persona, puedas convertirte en un mejor periodista.

Esta, por ejemplo, era una de esas máximas trasnochadas que te repiten en la carrera. Una de tantas. Es de Kapuscinski. Yo siempre aprendí más de los hijos de puta que vienen de frente. Luego están los que van de buenos, pero esa ya es otra historia. Spoiler: siempre son peores profesionales que los primeros.

En fin, que me desvío. Cuatro años que parece que, en el imaginario colectivo, deban de causarle al aspirante como una especie de insensibilización que, en el caso del periodista deportivo, te lleve a comportarte como una máquina fría y aséptica que no pueda disfrutar por dentro cantando el gol del equipo que cubre normalmente ni, en el caso de Javier Ortiz, saltando al celebrar una canasta por miedo a que la emoción y el sentimiento descubran a la persona y le quiten credibilidad al profesional del título amarillento, repleto de principios y dignidad, que cuelga en la pared del cuarto de casa de tus padres.

Contra la imposición de no sentir

A veces, se nos olvida que ambos son la misma persona. Y, sí, estoy de acuerdo con Javi y lo hemos hablado en infinidad de ocasiones: no eres un aficionado más, se te exige y te has de exigir, pero estas líneas van de otra cosa: de la imposición de no sentir. De la obligación de comportarte como un autómata. No estoy hablando de que saltes en una invasión de campo, estoy hablando de que te dé miedo sonreír por el qué dirán. Mira, en estos años, acabas entendiendo que uno puede llegar a ser de muchas cosas pero solo acaba entregándose y perteneciendo a historias contadas. Y eso es una suerte. Un jodido privilegio.

Celebración desde la grada de la permanencia del Cacereño en Zamora. / Raúl Valiente

Conectar de esa manera. Y, normalmente, suele estar relacionado con lo que siempre fuiste, con tu gente, con lo local. Encontrar ese sentimiento de pertenencia y orgullo dentro de lo que escribes, narras o vives y que este sentimiento te toque y te remueva por dentro sin que te llegue a transformar por fuera es lo que te lleva, en mi caso, a correr desde la cabina del Ruta de la Plata hasta el verde en el que están los tuyos, esos novecientos aficionados del Cacereño, y hacerlo sin miedo al que dirán.

Esos segundos no te los enseñan los cuatro años de carrera, te los está regalando la vida. A los periodistas deportivos se nos exige convivir con ese miedo y os voy a confesar una cosa: todos tenemos un equipo. ¡Todos! Pero algunos lo intentan disimular, normalmente bastante mal, bajo esa máscara de inseguridad por ser juzgado ante su condición de periodista atérmico y luego hay otros que simplemente hemos aceptado ir sin careta, pero siendo honestos en nuestro Relato: en las buenas y en las malas. A veces, bien y al gusto del que nos escucha; otras, no tanto porque los mismos ya no escuchan de ti lo mismo que ellos piensan.

Lo de ser objetivo, si te lo estás preguntando a estas alturas, es otra de esas mentiras que te venden en la carrera y de las que siempre comen los mismos, es imposible. Honesto, síempre; objetivo, imposible. Nunca celebraré un gol de Vinicius más que uno de Joserra. Jamás disfrutaré de una Champions como de una permanencia. Y, lo siento, no es que no sea periodista: es pertenencia y orgullo.