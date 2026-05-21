Interinos en órbita

Nuestro sistema planetario educativo ha logrado una proeza difícil de igualar, convertir al profesorado en opositor permanente en órbita, incluso después de veinte años trabajando. Hay interinos con más experiencia que el mobiliario del centro y todavía oficialmente “temporales”. Temporales, eso sí, durante más tiempo que algunos matrimonios y varias leyes educativas juntas.

El fallo de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre abuso de temporalidad analiza especialmente los casos de trabajadores públicos que han superado procesos selectivos sin obtener plaza y que continúan durante años en situación temporal. El Supremo, siguiendo parte de la doctrina europea, entiende que la Administración no puede mantener indefinidamente esa temporalidad sin consecuencias jurídicas.Desde entonces, el profesorado interino vive en un limbo administrativo de alta tensión emocional.

En fin, la reciente sentencia del Tribunal Supremo ha aterrizado en las salas de profesores sin que nadie sepa si hay que alegrarse, preocuparse, empezar a compulsar certificados y pedir vidas laborales o recurrir al tribunal de La Haya. Porque si algo domina hoy el profesorado interino además de la competencia digital, las metodologías activas o la atención a la diversidad, es manejar con soltura la hermenéutica jurídica, donde cualquier docente podría ejercer de inspector, abogado laboralista y notario de guardia sin necesidad de cursar Derecho. Al ritmo que vamos, la próxima oposición incluirá un supuesto práctico sobre jurisprudencia europea e interpretación del TCJ.

La doctrina europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, generalmente referida al empleado público y al laboral, sí habla de sancionar el abuso de temporalidad en el empleo público, pero deja a cada Estado decidir cómo hacerlo conforme a su ordenamiento constitucional. Y ahí España viene sosteniendo que la “fijeza automática” chocaría con el acceso constitucional a la función pública, independientemente de la solución a la temporalidad y las indemnizaciones que correspondieran.

La función pública docente no funciona igual que otros sectores de la Administración. Aquí existen oposiciones, concurrencia competitiva, listas autonómicas, vacantes estructurales, plantillas funcionales, sustituciones eternas disfrazadas de eventualidad y una planificación educativa tan diversa como comunidades autónomas hay.

En resumen, la sentencia reconoce el problema del abuso de temporalidad, pero su aplicación docente es mucho más compleja de lo que muchas interpretaciones rápidas están haciendo creer.

Por eso, algunos, mientras tanto, hemos optado por algo casi revolucionario en estos tiempos, primero, leer la sentencia antes de anunciar el apocalipsis o la tierra prometida. Una extravagancia técnica, lo sé. Segundo, prudencia. Hay que estudiar con rigor el contenido del fallo, su encaje en la normativa estatal y europea y, sobre todo, las singularidades del ámbito docente, que siempre acaba siendo el laboratorio experimental donde las leyes entran cuadradas y salen triangulares. Lo cierto es que hay que dar solución a una casuística que lleva tanto tiempo que no puede permitirse durante más tiempo.

Quizá el problema no sea la temporalidad, sino habernos acostumbrado a que haya profesionales viviendo permanentemente en el espacio tiempo. Porque en educación siempre aparecen docentes para mantener el sistema en pie, pero lo difícil, por lo visto, es encontrar un planeta educativo donde puedan aterrizar sin vivir eternamente en órbita.

*Saturnino Acosta García Vicepresidente de ANPE Extremadura.