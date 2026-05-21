De entre las actitudes políticas, el grado de identificación partidista y la variable de la distancia ideológica son posiciones claves para nuestra decisión frente a la ranura de la urna. Entre estas claves lo que nos interesa y preocupa es que la gestión política camine a través de la honestidad y la competencia. Sin el ensombrecimiento de la transparencia o visibilidad en la arena administrativa. Ello a pesar del ambiente de polarización, fragmentación, viralización que nos rodea. Y considerando que siempre lo más saludable, en la política, son los ciclos y la alternancia.

Venimos de un ciclo donde está muy presente el voto retrospectivo con lectura nacional, sobre como Sánchez ha ido categorizando la realidad. Es el voto que se decide y se tiene guardado sobre lo que se ha realizado bien o mal. Sin embargo, a esta lectura le ha surgido el tropiezo de los pactos de Génova con la prioridad nacional de Vox. En Extremadura yen Aragón este “sentido común” de los ultras ya tiene su singladura. En Castilla y León se está en dilación, y con una mirada disimulada hacia el “kilómetro sur”.Yen Andalucía, tras el 17M, el camino ya está marcado: el “sentido común” y la “prioridad nacional” se ha colado por la mínima en los pactos del futuro gobierno.

Que coincidencia, que este pasado 15 de mayo, último día de la campaña electoral en Andalucía, y Día Internacional de las Familias, Sánchez ha alcanzado sus 2.095 días de gobierno y en consecuencia es el segundo presidente más veterano de nuestra democracia, por detrás de Felipe González (con 4.904). La familia de su PSOE le ha felicitado en X: “Gracias por decirle no a la guerra y por el escudo social…”. Pero paradójicamente esa veteranía ha sido lograda con la ayuda no gratuita de ERC, Junts, EH Bildu, las naufragadas Sumar y Podemos, …

Sea como sea, esta veteranía, tras el batacazo del PSOE Montero en Andalucía, es para no perder la esperanza en el próximo ciclo electoral. Las autonómicas que quedan y las municipales, en la próxima primavera de 2027. Y las generales para antes del 22 de agosto de 2027, si no se anticipan o prospera una moción de censura. Para afrontar este nuevo ciclo, el PSOE va a respirar a fondo con un Comité Federal este para próximo 27 de junio en Madrid. Pero, además, en la política de bloques en la que estamos, el moderado y alegre ganador Adelante Andalucía pretende ocupar espacio nacional y le podría ser de gran ayuda.

La atmósfera política en Andalucía se extiende por una sociedad andaluza moderada, con baja polarización y sensible a los avatares de la política nacional. Esta marca del sur, se ha pronunciado trazando senda no solo a Génova sino también para el próximo ciclo político. Haría bien el PP en situarse en esta moderación y no desconcertar con movimientos por el área de Vox. Al hilo de ello, es muy significativa está interacción: “Usted sabe en qué aguas me muevo yo”. Son las palabras de Moreno a una persona simpatizante, en Sevilla, en la campaña electoral.

En fin, la presencia de debates y actos públicos, y la visibilidad de contenido breve en las redes generando reacción y renvío, han dejado una gran participación electoral, a Moreno rozando la absoluta, a Montero con el suelo roto del PSOE, a Vox avanzando poquito, al andalucismo de Adelante Andalucía como ganador y a Por Andalucía fragmentada y pretendiendo ser útil.