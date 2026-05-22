La sanidad que nos iguala

Hace unos días escuché a El Gran Wyoming en una entrevista con Aimar Bretos reflexionar con contundente lucidez sobre la sanidad pública española. Y, mientras hablaba, pensé que pocas veces había oído describir con tanta crudeza, y tanta certidumbre, lo que nos estamos jugando.

Decía Wyoming que no podía entender cómo el pueblo español está dispuesto, casi sin inmutarse, a dilapidar la mayor riqueza colectiva que posee, que es su sistema público de salud.

Y pensé que, quizá, el problema sea que hemos dejado de mirar la sanidad pública como un patrimonio común para empezar a tratarla como si fuera un servicio más, sustituible, negociable o, incluso, prescindible.

A veces no somos plenamente conscientes de la magnitud de nuestro sistema de salud hasta que alguien a quien queremos cruza la puerta de un hospital y sale de él con una segunda oportunidad de vida.

Conviene recordar, además, que la sanidad pública española no nació de la casualidad ni del privilegio, sino que fue una conquista democrática.

Hace apenas unas semanas se cumplían cuarenta años de la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por el querido ministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA y siempre presente en nuestra memoria.

Aquella ley acabó definitivamente con el viejo modelo heredero de la beneficencia para construir un sistema universal, gratuito y público que convertía el acceso a la salud en un derecho ciudadano y no en una cuestión de cuna.

Fue, seguramente, una de las decisiones más civilizatorias de nuestra democracia.

La sanidad pública no solo cura enfermedades; también iguala destinos. Da tranquilidad a los mayores, protege a las familias que jamás podrían afrontar tratamientos inasumibles y garantiza que nuestros hijos e hijas tengan las mismas oportunidades de vivir y sanar con independencia del barrio en el que nazcan o del saldo de la cuenta corriente de sus padres.

Y, sin embargo, asistimos desde hace años a una peligrosa normalización de su deterioro con listas de espera interminables, plantillas agotadas, recursos públicos desviados hacia modelos de gestión privada y una resignación social que inquieta profundamente. Lo verdaderamente alarmante no es solo que algunos gobiernos hayan debilitado deliberadamente la sanidad pública; lo preocupante es que parte de la sociedad haya terminado aceptándolo como inevitable.

Como decía Wyoming, ¿de verdad creemos que nuestros hijos y nuestras hijas podrán pagar un millón de euros si algún día necesitan un tratamiento contra el cáncer? ¿De verdad pensamos que la salud puede depender del nivel de renta sin que eso destruya la idea misma de igualdad?

Por eso resulta especialmente simbólico que, en este cuadragésimo aniversario, el Gobierno de España se haya visto abocado a aprobar el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Una norma que recupera la gestión directa como modalidad preferente, que deroga la ley que abrió la puerta a nuevas formas de privatización sanitaria y que apuesta por más transparencia, más control público y más garantías para los ciudadanos.

Defender la sanidad pública no es una nostalgia del pasado ni una consigna ideológica. Es defender la arquitectura social más sólida que ha edificado España en sus casi cincuenta años de democracia.

Es defender la robustez de un sistema que se paga con los impuestos de todos y todas. Un patrimonio común que nos hace iguales.