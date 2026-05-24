Solo una semana después

José Luis Ábalos está muy enfadado y dolido después de que, una vez investigado Zapatero , el PSOE cierra filas con el expresidente y a él le dejaron tirado: -No tengo a naaaaadie, ni secretaria me han dejado- como se quejó el pobre hombre que, bien mirado, mejor, que así no hubo una Gertru a la que importunar, señalar, acusar y poner en el centro de la diana, aunque también hay quien la compadece.

Una vez digerido el estupor inicial y cuando hasta Rufián, mientras se postula como líder de las izquierdas nacionalistas antiespañolas, hablen el idioma que hablen, admite que tiene ojos en la cara, imagino que neuronas en el cerebro y calculadora para calcular el impacto electoral del escándalo, los socios admiten que de lawfar, nada. Pero, claro, de ahí a poner en riesgo el gobierno que les permite campar a sus anchas, sacar todavía tajada de su debilidad y continuar cobrando sus sueldos como ministros de la nada o como diputados de un Parlamento que el mismo gobierno al que sustentan, ignora, media una distancia que debe de antojárseles insalvable. Incluso alguno ha reconocido que no hay alternativa.

Otra cosa es comprender que el PSOE no puede hacer otra cosa que clamar por la presunción de inocencia, la suya, la primera, mal que le pese al exministro. Porque renegar de Zapatero o afirmar que es un gran desconocido del presidente sería renegar de sí mismo, algo que no ha estado nunca en los planes de Sánchez. Obviamente. Si ZP resulta culpable, también está pringado el gobierno, pues de lo que se le investiga, amén de otras pestilencias, es de haber influido en un rescate ilegal. No es algo que hubieran podido hacer sin enterarse como sabe hasta el mismo Podemos, cuyo ex jefe por cierto estaba en ese consejo de ministros, al igual que Yolanda que tanta firmeza exhibe tarde pero al fin.

Para terminar, un lío de narices. Este sí. Mucho más que el que vaticinaba Juanma si VOX le dejaba sin mayoría suficiente. Qué lejos e intrascendente parece ahora aquello tan solo después de una semana.