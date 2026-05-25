El desafío del arraigo territorial

La inmigración se ha convertido en uno de los principales factores de transformación social y política que está mudando también el comportamiento electoral en Europa. España, históricamente nación emisora de emigrantes, se ha erigido en apenas tres décadas en una de las principales sociedades de acogida del continente. Hoy, casi una quinta parte de los residentes ha nacido fuera y determinadas áreas agrícolas, turísticas y metropolitanas presentan porcentajes de habitantes de origen extranjero muy superiores a la media nacional. Esta situación ha reconfigurado de forma significativa la pirámide demográfica, la estructura económica y cultural de numerosos municipios y barrios populares.

Tradicionalmente, el discurso institucional abordó este fenómeno desde una óptica moral y humanitaria, enfatizando nociones como diversidad, inclusión o multiculturalidad. Sin embargo, la experiencia en muchos territorios muestra un escenario más complejo. Municipios como Talayuela (Extremadura), cuya trayectoria hemos estudiado, El Ejido y Lepe (Andalucía), donde un 30% de sus habitantes son extracomunitarios, han experimentado un giro electoral hacia opciones conservadoras (75% de votos actualmente). Una tendencia similar ocurre en barrios obreros periféricos de grandes ciudades europeas.

Estos casos refutan la idea, extendida en ámbitos académicos y políticos, de que el contacto cotidiano con inmigrantes conduce automáticamente a posiciones más abiertas y cosmopolitas. Paradójicamente, la realidad europea indica que el panorama se invierte cuando la «coexistencia» se desenvuelve en espacios de precariedad, sobrecarga de los servicios públicos, dificultades para adquirir vivienda, guetización o inseguridad cultural. Así, mientras las clases medias-altas ven la inmigración desde cierta distancia geográfica y bienestar, las clases trabajadoras los perciben como competidores por medios escasos: empleo poco cualificado, prestaciones sociales, sanidad pública o plazas escolares.

Es un error considerar a los obreros como racistas, xenófobos o «fachapobres», cuando en un contexto de creciente vulnerabilidad los autóctonos sienten que los recién llegados obtienen rápidamente ayudas para familias de rentas bajas. Esto no implica negar la existencia de prejuicios o narrativas excluyentes, sino reconocer que el malestar responde a cuestiones materiales y de vertebración social que no se resuelven con descalificaciones.

Recientemente han resurgido conceptos como «arraigo territorial», «prioridad comunitaria y nacional» o «preferencia residencial», a menudo presentados de forma simplificada como categorías excluyentes, cuando poseen mayor complejidad. El vínculo con el entorno, entendido como nexo estable y participativo de una colectividad concreta, no se limita al lugar de nacimiento, sino que incorpora factores relacionales, económicos y culturales: tiempo de residencia, contribución laboral y fiscal, participación en la vida local o adaptación a normas compartidas. Desde esta perspectiva, reconocer cierto grado de prioridad a quienes mantienen una relación prolongada con el entorno puede interpretarse como un principio de reciprocidad y estabilidad colectiva más que como una negación de garantías hacia quienes llegan.

Es una obviedad que numerosos sistemas públicos siempre han funcionado bajo esos criterios que a algunos tachan de discriminatorios. Nadie se rasga las vestiduras porque las pensiones dependan de los años cotizados, o porque la antigüedad profesional genere derechos adicionales y muchas prestaciones exigen residencia continuada o empadronamiento. El problema surge cuando estos planteamientos se usan como arma arrojadiza, pero negar legitimidad al arraigo territorial tampoco resuelve las fricciones que brotan en muchos barrios urbanos y municipios rurales. Al contrario, aumenta la desconexión entre las instituciones (realidad paralela) y la vida habitual de quienes divisan mayor tensión sobre los servicios básicos.

La inclusión no se consigue con regularizaciones masivas ni con medidas sólo asistenciales

La inclusión no se consigue con regularizaciones masivas ni con medidas sólo asistenciales (se entiende que vienen a trabajar). Integrar requiere tejer vínculos compartidos, favorecer la movilidad social, el aprendizaje lingüístico y consolidar un sentimiento de pertenencia mutua.

Asimismo, las diferencias entre colectivos influyen en estos fenómenos. Los inmigrantes iberoamericanos se adaptan rápidamente gracias a un idioma y una historia común. En sentido opuesto, los de origen magrebí afrontan dinámicas de acomodación más complicadas debido a diferencias idiomáticas, religiosas y de costumbres.

Pese a ello, algunos partidos han confeccionado un mensaje y una legislación bienintencionados pero limitados. El énfasis en categorías culturales ligadas a la identidad, la diversidad y el antirracismo ha subordinado los temas tangibles que ideológicamente unían a las clases obreras, como salarios, casa, estabilidad en el empleo o acceso a prestaciones. Los trabajadores nativos evidencian que sus preocupaciones se han deslegitimado y, por ende, trasladan su voto hacia posiciones conservadoras.

Ello no significa un rechazo absoluto al fenómeno migratorio, pues se reconoce su importancia económica y demográfica en un ambiente envejecido. La demanda social parece orientarse más al control de los flujos, inclusión efectiva y equilibrio comunitario. Antiguos inmigrantes plenamente inmersos comparten la misma preocupación por el caos migratorio o la aparición de procesos de segregación que puede acabar afectándoles.

En consecuencia, el desafío europeo consiste en compatibilizar las necesidades económicas y demográficas con la cohesión social, la legitimidad democrática y la capacidad real de asimilación. Ninguna sociedad puede sostener altos niveles de diversidad sin conflictos cuando parte de la población percibe un reparto desigual de costes y beneficios.

Urge diseñar modelos ordenados y exigentes, donde las garantías se acompañen de deberes y la convivencia se apoye en las normas y valores del país receptor. Así, el arraigo territorial será un mecanismo para reforzar la cohesión social y el sentimiento de pertenencia común entre quienes llegan dispuestos a insertarse y quienes les reciben.

*Julián Mora es catedrático de Geografía y Ordenación del Territorio. Doctor en Geografía y Doctor en Sociología