Viajar es un placer

Aparte de que, ya hace tiempo, se cantaba en una canción (¿o era fumar?), a mí me lo decía, también hace ya bastantes años, mi amigo Cristóbal, del pueblo de Montoro, el sitio de Córdoba donde más calor hace de toda España. Y decía que viajar era un verdadero placer, refiriéndose a las convocatorias que anualmente publicaba el Imserso para las personas que habían alcanzado la edad de la jubilación. Unos precios la mar de económicos les daba la oportunidad a los pensionistas de viajar por todo el país que, en condiciones normales, no se podían permitir. Poder visitar cualquier punto de la geografía española y ser capaz de surcar el cielo y el mar, en barco o en avión para llegar a sitios donde no habían podido ir, mientras se encontraban trabajando, era algo que parecía inalcanzable y un auténtico placer.

Muchas veces me decía que salir de casa durante 10 ó 15 días le salía más barato viajando con el Imserso, con todo pagado, que quedarse en casa. Ahora mismo, pasar en las Islas Canarias unos diez días en un hotel con pensión completa, con el billete de avión de ida y vuelta incluido, no llega a los 450 euros, fácilmente asequible para todos los jubilados que, probablemente, nunca tuvieron la opción de viajar allí. Conque estas oportunidades que el Imsersoproporciona a los mayores, es digna de admiración y de gratitud por parte de todos los que pueden disfrutar de ellas.

Recuerdo, sin embargo, que Cristóbal solía decirme que tuviera cuidado, si visitaba las Canarias, porque, decía, que había muchos lobos, machos y hembras, que están al acecho, esperando a saltar sobre cualquiera que ronde por allí, y si son mayores, con problemas de movimiento y con inicio de una cojera sintomática evidente, todavía con mayor razón. Yo sabía, aunque sin comprobarlo, que no había lobos en las Islas Canarias, salvo alguno que pudiera haber en algún parque zoológico o de animales, pero recuerdo perfectamente la sonrisa pícara que esbozaba en su cara, cuando continuaba contándome.

Y me seguía diciendo que, apenas sin haber descansado del viaje de ida, agazapados, te organizaban, en un inmenso salón, una gran reunión de bienvenida donde te explicaban, con pelos y señales, todas las maravillas del lugar donde estábamos. Nos tenían preparada una excursión para cada día, para visitar todo lo que allí podía ser visitable. Los precios de cada excursión en autobús y con guía incluido estaban allí puestos a la derecha del nombre del sitio que íbamos a visitar que, con las prisas del momento, casi ni se miraban porque, en cuanto te veían que sumabas, comenzaban rápido con la otra maravilla que, ya que habíamos llegado hasta allí, no nos debíamos perder.

Algunas excursiones eran de un día entero y otras de medio día. A las de un día entero, al precio se añadía el de la comida de ese día, aunque el Imserso te hubiera pagado la pensión completa del hotel. Los “lobos” de “Mundiplan”, “Mundicolor”, y todos los “Mundis” a cuatro o seis ruedas, te acorralaban diciendo que para que no se agotaran las plazas había que contratar rápido, casi sin pensar ni sumar. Así que, como ovejitas en fila, se van eligiendo las excursiones, que se pagan al momento, y, además, ligeros para que no te las quiten. Ellos mismos te hacen el calendario de la semana entera y, cuando vas a pagar, te das cuenta que habías superado, con creces, la pensión completa del hotel y los vuelos del avión que, tan gentilmente, te había regalado el Imserso. Y es entonces cuando, a pesar de saber que viajar es un placer, eres consciente de que has sido vilmente engañado y de que, como decía Cristóbal, es verdad que todavía quedan lobos en las islas.