Taxi en Cáceres, misión imposible

No soy dado a tratar temas personales en este espacio, pero creo que lo vivido la semana pasada es un buen ejemplo de lo que sucede en Cáceres cada vez que hay un acontecimiento fuera de lo común. El pasado viernes coger un taxi pasadas las once de la noche se convirtió en una misión imposible. No había ninguno en las paradas. Llamabas a tele taxi, y una grabación prometía atención «en breve» que nunca llegaba. A mi lado había una persona con muletas llamando también a los números con la misma fortuna.

Se podrá argumentar que estamos a las puertas de la Feria de San Fernando, que la demanda aumenta, que son días especiales. Pero precisamente por eso, porque son días previsibles, el problema resulta más difícil de justificar. No hablamos de una nevada inesperada ni de una emergencia puntual. Hablamos de una situación que se repite con cada gran evento en la ciudad.

El transporte público desaparece demasiado pronto. Eso sí había autobuses al ferial. Para una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura, la imagen no puede ser más contradictoria. Cultura no es solo programación, festivales o patrimonio; también es la experiencia completa de quien vive o visita la ciudad. Y pienso en personas sin ningún problema, pero habría también que pensar en una situación de emergencia que obligara a un desplazamiento rápido.

No se trata de cargar contra los taxistas ni de ignorar las dificultades del sector. Se trata de asumir que hay momentos del año en los que la ciudad cambia de ritmo y exige respuestas a la altura. Refuerzos, turnos especiales, alternativas complementarias: soluciones hay, lo que falta es voluntad o previsión.

Porque lo ocurrido el viernes no es una anécdota. Es un síntoma. Y si Cáceres quiere mirar a Europa, quizá deba empezar por asegurarse de que, al menos, nadie se quede tirado a las once de la noche. Sí, a casa tuve que volver a pata.