Opinión
Él jodido, yo fastidiada
Rufián está jodido porque, si es verdad lo de ZP, es una mierda y si es una mentira más, aunque esta segunda parte no la entiendo, pues todo buen progresista en España, y también muchos que no lo son tanto, desean en estos momentos que todo el cúmulo de indicios y datos nunca alcance la categoría de pruebas y que al final el buen nombre del expresidente quede sin tacha ni mácula. Dice Lucía Méndez que el imputado parece aceptar su destino, que no suena nada bien ese futuro y que lo que más le duele al personaje es el marronazo que se van a comer las hijas y la esposa. Aunque, por otro lado he leído que el mismo califica el informe de la UDEF de fantasías disparatadas, que no sé si en verdad lo ha dicho pues con tanta información ya es todo un marasmo y no es raro que se junten los bulos con las exageraciones con las mentiras a medias con las medias verdades.
Claro que tampoco favorece nada a su causa todas esas joyas estrepitosas y nada ponibles aparecidas en la caja fuerte intervenida, que no le pegan nada al estilazo minimalista y elegante que siempre fue marca de Sonsoles. Al parecer proceden algunas de herencia, lo raro es que otras provengan de regalos en viajes, lo peor es que son tan ostentosas que sonrojan en poder de un prohombre del perfil desinteresado, ético y de bonhomía que tanto se ha trabajado y le han trabajado a Zapatero.
Rufián imagino que seguirá jodido según lea el sumario, pero una por lo que está realmente fastidiada es por la sentencia que obliga a dejar de emitir El Rosco. Lo mismo que Alsina ha decidido ante el pasmo general dejar la información política que le tiene j… como a Rufián, aunque supongo que por otras razones, para dedicarse a disfrutar en la radio, recuerdo el estribillo de la canción aquella de no sé quien: ¡voy a pasármelo bien! y duele en mi bienestar cotidiano que nos quiten ese disfrute final de Pasapalabra que formaba parte de los momentos bonitos en que realmente nos lo estamos pasando bien, gratis, en casita, sin escándalo, sin bulos, de una forma amable y tan, tan educada.
- El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco
- La hostelería que hace que los barrios no se apaguen en Cáceres: 'Aquí siempre hay vida
- Consulta los precios y la fecha en la que abrirán las piscinas de Cáceres, con mejoras en el revestimiento y la seguridad
- Las nuevas viviendas de la Ribera del Marco de Cáceres romperán con el tradicional estilo de la 'manzana cerrada
- La antesala de la Feria de San Fernando baja el telón con una crítica clara entre los feriantes: 'La preferia estropea la feria
- Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: "Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa"
- El aislamiento del oeste: por qué Cáceres no puede competir sin infraestructuras
- Casas prefabricadas: de Coria a las urbanizaciones más exclusivas de España