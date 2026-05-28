Extremadura alza la mirada ante la visita de León XIV

Ante la inminente visita del Papa a España, se ha publicado un libro (La fuerza del Evangelio. La fe cristiana en 10 palabras. León XIV. Romana Editorial, 2026), que resume las diez palabras clave de su pontificado: Cristo, corazón, Iglesia, misión, comunión, paz, pobres, fragilidad, justicia y esperanza.

Diez términos con los que el Santo Padre ha querido condensar toda la fuerza transformadora del Evangelio. El lema de su viaje episcopal —«Alzad la mirada»— invita precisamente a elevarla más allá del individualismo, de la división y de las diferencias que fragmentan nuestro tiempo.

Cristo nos enseña a mirar a los demás como hermanos. Nos muestra el rostro de un Padre cercano y misericordioso, nos enseña a hablar con Él, muy lejos de aquella imagen severa y castigadora que durante siglos pesó sobre la conciencia de muchos creyentes. Cristo revela un corazón humilde y sencillo, y todo cuanto hagamos debería pasar por esa luz interior: la sencillez de los ojos del corazón, pleno de compasión y amor.

Carlos Roca, locutor y creador del podcast Roca Project recogió este lunes 18 de mayo el Premio ¡Bravo! de Podcast 2026 de la Conferencia Episcopal Española, utilizando su intervención para recordar que Jesucristo fue el auténtico primer influencer de la historia. «No tenía TikTok, ni un Lamborghini, ni vestía de marca». Su comunicación se centraba en «la atención» y «emanaba perdón, misericordia, bondad y justicia».

La Iglesia, con sus luces y sombras, sigue siendo madre y hogar. A veces podemos atravesar momentos de incomprensión, pero en ella descubrimos nuestra misión como bautizados: llevar el Reino de Dios hasta los confines del mundo. Baste asomarse mínimamente a la gran labor de los misioneros en todo el mundo.

Y ese envío solo puede vivirse en comunión. Porque "quien no está contra nosotros, está con nosotros". El Papa Francisco hablaba de tender puentes con todos. Precisamente, esta semana se ha presentado, la campaña oficial del Viaje de León XIV a España, un llamamiento a salir de la indiferencia y tender puentes. Las piezas centrales de la campaña son dos cortometrajes publicitarios que van más allá del registro convencional. El primero, "Nuevos (viejos) amigos", plantea un experimento conversacional. La idea de fondo es: incluso en un contexto de polarización, llevamos toda la vida conectando con los demás, priorizando a la persona, más allá de las barreras que nos separan.

"La paz sea con todos vosotros", fueron las primeras palabras pronunciadas por este Papa desde el balcón de San Pedro. Paz con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Paz también por encima de las diferencias, desde el respeto al otro.

También están los pobres. ¿Cómo olvidarlos, cuando el papa Francisco pidió incansablemente “una Iglesia pobre y para los pobres”? Ellos son el centro del Evangelio y el espejo donde se mide la autenticidad de nuestra fe. La labor de la Iglesia en la respuesta a los últimos y los vulnerables, será palpable también en la visita de León con diversos encuentros con personas sin hogar, con los presos, los migrantes…

Somos, además, frágiles. Frágiles como personas y como creyentes. A veces nuestra fe apenas alcanza el tamaño de un grano de mostaza. Sin embargo, el Evangelio insiste: "Tu fe te ha salvado". Desde esa fragilidad estamos llamados a trabajar por la justicia, inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia (que para quien no lo sepa cuenta con algunos principios fundamentales: la dignidad de toda persona humana, la búsqueda del bien común para todas las personas o la solidaridad) con la convicción de que otro mundo más humano es posible.

Precisamente la Doctrina Social moderna comenzó con otro León, XIII, quien fue el autor de Rerum Novarum sobre los derechos y deberes del capital y del trabajo en 1891. Como recordaba hace años Cáritas en una de sus campañas: "Vivamos sencillamente para que, otros, sencillamente, puedan vivir".

Y finalmente, la esperanza. Tal vez la palabra más necesaria para estos tiempos oscuros, especialmente para quienes ya hemos dejado atrás la juventud. Esperanza para volver a ser niños, para confiar en Dios y también en los demás que caminan con nosotros. Para los creyentes, supone entregarle nuestras preocupaciones y nuestro cansancio. Porque en Él la carga se vuelve ligera y llevadera. Y porque, si Dios viste con tanta belleza a los lirios del campo, ¿qué no hará con nosotros?

Todo esto (y más) viene a recordarnos León XIV. Alcemos la mirada. Ya viene "Pedro".

*Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres