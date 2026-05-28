Prioridad nacional-ista

Hay expresiones que sólo escandalizan dependiendo de quién las pronuncie. «Prioridad nacional» es una de ellas. En boca de unos, anatema; en la práctica de otros, rutina administrativa con buena prensa.

Porque conviene no engañarse: priorizar no es una anomalía, es lo corriente y diario en la aplicación de las normas y la base de cualquier política pública seria. El dinero no es infinito en Valencia, ni en Toledo ni en Mérida, y alguien tiene que decidir siempre quién va primero. La diferencia está en el criterio… y en la coartada.

Escuece hablar de prioridad cuando se formula en términos nacionales, pero no importa cuando se aplica, con toda normalidad, en clave nacionalista. Ahí ya no hay escándalo, sino pedagogía. No es imposición, es «modelo». No es exclusión, es «protección». Es salvaguardar lo identitario, toma ya. Y así, cambiando la etiqueta, se lava la incomodidad.

Pongamos los pies en el suelo. En España hay ciudadanos que no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado en igualdad de condiciones. Hay comercios obligados a rotular según dictado político. Hay profesionales que parten con desventaja en contratos y oposiciones si no acreditan una capacidad lingüística concreta. Esto no es teoría: es legislación, boletín oficial y experiencia cotidiana.

Sin embargo, todo eso se acepta —cuando no se aplaude— desde los mismos sectores que ahora se rasgan las vestiduras porque alguien plantea que los recursos públicos tengan un criterio de asignación que mire en primer término al conjunto nacional, que atienda a quien lleva lustros (sin contar a sus ascendientes) contribuyendo a las arcas públicas, antes que al que reside en España (puede que ni legalmente) desde hace tres días. Ahí sí aparece la palabra maldita: discriminación.

La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿por qué una prioridad es ilegítima y otra progresista? ¿Dónde está exactamente la línea de separación? Porque en ambos casos hablamos de lo mismo: decidir quién tiene preferencia y bajo qué condiciones.

La respuesta, si se despeja el humo, no es ideológica sino utilitaria. Depende de a quién beneficie la prioridad concreta. Si encaja en el marco identitario correcto, se justifica. Si no, se demoniza. Y así se construye un discurso que no necesita coherencia, solo un buen control del vocabulario.

Desde Extremadura, donde no tenemos lengua que imponer ni etiqueta que blindar, estas discusiones suenan a veces a lujo de territorios que pueden permitirse jugar a la ingeniería social. Aquí la prioridad suele ser bastante menos sofisticada: que haya médicos, que el tren llegue, que los jóvenes no tengan que irse. Recursos limitados, problemas concretos.

Quizá por eso convendría rebajar la impostura. Reconocer que todas las políticas establecen prioridades y que el debate honesto no es si existen, sino cuáles son y a quién dejan fuera. Lo demás es retórica de trinchera.

Y en esa trinchera, algunos llevan años disparando con una mano mientras con la otra sostienen exactamente aquello que dicen combatir.